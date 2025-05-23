وأعلنت وزارة الدفاع التركية، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن المناورات التي جرت بين 12 و23 مايو/أيار الجاري، أُنجزت بنجاح، مشيرةً إلى مشاركة وحدات من كل من الولايات المتحدة وألمانيا وأذربيجان وإيطاليا وقطر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والسعودية.

وتُعد مناورات "عنقاء الأناضول" من أبرز التمارين العسكرية الدولية التي تنظمها تركيا منذ عام 2009، وتهدف إلى تدريب وحدات المهام الخاصة على تنفيذ عمليات إنقاذ الأفراد في بيئات قتال واقعية، ورفع مستوى الجاهزية القتالية والتنسيق بين الجيوش المشاركة.

وشهدت المناورات هذا العام تنفيذ عمليات متنوعة، شملت استخدام ذخيرة حية، وعمليات إنقاذ وإخلاء جرحى، ودعماً جوياً قريباً، واستهدافات ديناميكية، فضلاً عن تدريبات القفز المظلي وحماية القوافل.

كانت المرحلة المفتوحة أمام وسائل الإعلام قد أُقيمت الخميس، حيث اطّلع الصحفيون على تفاصيل العمليات والسيناريوهات المطبَّقة، كما جرى عرض للطائرات والمروحيات المشاركة، المحلية منها والأجنبية، في حضور ضباط من الدول المشاركة.