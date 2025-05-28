وكان ترمب قد قال في منشور على منصة تروث سوشيال أمس الثلاثاء: "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا وجودي لكانت حدثت بالفعل أمور سيئة جداً لروسيا، وأنا أقصد ذلك تماماً. إنه يلعب بالنار".

وتعليقاً على ذلك كتب ميدفيديف على منصة إكس: "لا أعرف إلا شيئاً واحداً سيئاً جداً.. الحرب العالمية الثالثة. آمل أن يفهم ترمب هذا!".

والأحد، انتقد ترمب أيضاً الرئيس الروسي قائلاً، في منشور على تروث سوشيال، إنّ بوتين "أصابه الجنون".

وتأتي تعليقات ترمب في أعقاب هجمات واسعة النطاق شنتها روسيا بالطائرات المسيّرة والصواريخ على أوكرانيا الأسبوع الماضي.

وكان بوتين قد قال بعد اتصال مع ترمب الأسبوع الماضي إنّ روسيا مستعدة للعمل مع أوكرانيا على مذكرة حول اتفاق سلام مستقبلي.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.