ونقلت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر رسمية قولها إن الوزارة قررت تعليق العقد المُعلن في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والبالغ قيمته نحو 285 مليون يورو، والمُمنوح لشركة "باب تكنوس"، الفرع الإسباني لشركة “رافائيل” الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة.

والأسبوع الماضي، قال وزير الدولة الإسباني المسؤول عن الدفاع، أمبارو فالكارسي، إن الحكومة تعمل على خطط لتجنب أي اعتماد على إسرائيل.

ووفق العقد مع "باب تكنوس" خُصّص نحو 285 مليون يورو لمدة 5 سنوات لتجهيز وحدات المشاة البرية والبحرية بصواريخ "سبايك LR2".

وفي 20 مايو/أيار الماضي، أقرّ البرلمان الإسباني توصيةً تدعو إلى فرض حظر على العقود العسكرية مع إسرائيل، على خلفية ارتكاب تل أبيب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يُصوّت البرلمان خلال الأيام المقبلة على مشروع قانون حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل في إسبانيا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل، بدعمٍ أمريكي مطلق، إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.