تركيا
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تركيا تدعو إلى الحكمة وضبط النفس بشأن التطورات الأخيرة في البوسنة والهرسك
أكدت وزارة الخارجية التركية دعمها الراسخ لسيادة البوسنة والهرسك وسلامة أراضيها، مشددة على أن الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد لا يتحقق إلا بالحكمة وضبط النفس.
تركيا تدعو إلى الحكمة وضبط النفس بشأن التطورات الأخيرة في البوسنة والهرسك
تركيا تدعو إلى الحكمة بشأن التطورات الأخيرة في البوسنة
6 مارس 2025

وأعربت الوزارة في بيان اليوم الخميس، عن متابعتها بقلق بالغ للتطورات الأخيرة التي أعقبت الحكم القضائي الصادر بحق زعيم صرب البوسنة، ميلوراد دوديك.

وكانت محكمة في البوسنة والهرسك أصدرت في 26 فبراير/شباط الماضي، قراراً يقضي بسجن دوديك لمدة عام واحد، مع منعه من ممارسة أي أنشطة سياسية لمدة 6 سنوات، وذلك بتهمة عدم الامتثال لقرارات مكتب الممثل السامي "OHR" في البلاد.

وأكد البيان أن أنقرة لطالما دعمت بقوة سيادة البوسنة والهرسك ووحدة أراضيها، لافتاً إلى أن الاستقرار والسلام في البلاد لن يتحققا إلا من خلال التحلي بالحكمة وضبط النفس.

كما شددت الخارجية التركية على ضرورة الامتناع عن أي خطوات أو تصريحات أحادية قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البوسنة والهرسك.

وفي ختام بيانها أكدت تركيا التزامها مواصلة تقديم جميع أشكال الدعم، بما يسهم في تعزيز السلام والرفاهية لشعب البوسنة والهرسك في المستقبل.

مصدر:TRT Arabi
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