ونالت القناة جائزة البرج الذهبي في فئة الصحافة الاستقصائية عن فيلمها الوثائقي "الفداء المقدس" (Holy Redemption)، الذي كشف، من خلال لقطات حصرية حصل عليها فريق القناة بعد التسلل إلى مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، عن الأساليب التي يستخدمها مستوطنون يهود متطرفون للاستيلاء الممنهج على أراضي الفلسطينيين.

كما وثَّق الفيلم الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان وتجاهل القانون الدولي، مسلطاً الضوء على المعاناة اليومية للمدنيين في المنطقة.

وحصد الفيلم ذاته جائزة البرج الفضي في فئة العلاقات الدولية، تقديراً لمقاربته الجريئة والمعمقة للصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديمه سرداً بصرياً يعكس تعقيدات الواقع السياسي والإنساني.

وفي فئة الترويج لبرامج الأخبار، فازت القناة بجائزة البرج الفضي عن العمل الترويجي الخاص بالذكرى السنوية التاسعة لتأسيس القناة، بعنوان "TRT World Anniversary Promo"، الذي تميز بأسلوب بصري إبداعي يعكس الهوية التحريرية والرؤية الإعلامية للقناة.

أما الجائزة الرابعة، فكانت من نصيب الفيلم الوثائقي "اليمن: الجبهة الثالثة" (Yemen: The Third Frontier)، الذي نال البرج الفضي في فئة الأحداث الجارية.

ونجح الفيلم في تسليط الضوء على الأبعاد الإنسانية للصراع اليمني، من خلال تغطية حصرية من السفينة Galaxy Leader التي أخذها الحوثيون، وعرض مشاهد مؤثرة من مناطق الصراع توثّق معاناة السكان في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، وغياب الخدمات الصحية، ونقص المساعدات الإنسانية.