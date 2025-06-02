تركيا
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فيدان: هدف مفاوضات إسطنبول الوصول إلى سلام مستدام بين روسيا وأوكرانيا
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الهدف الأساسي لمفاوضات إسطنبول هو تحقيق سلام مستدام بين روسيا وأوكرانيا.
فيدان: هدف مفاوضات إسطنبول الوصول إلى سلام مستدام بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حلال الجولة الثانية من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول / Reuters
منذ 18 ساعات

جاء ذلك في كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع الثلاثي التركي-الروسي-الأوكراني في قصر تشيراغان بمدينة إسطنبول، اليوم الاثنين.

وأوضح فيدان أن السلام بين موسكو وكييف سيسهم في حل العديد من القضايا العالمية مثل أمن الطاقة والغذاء والنقل، وأكد الوزير فيدان في هذا السياق، استعداد تركيا لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتيسير المفاوضات بين الجانبين.

وأشار إلى استمرار المفاوضات بناءً على الإرادة المشتركة لقادة الدول الثلاثة، مبيناً أن الرئيس رجب طيب أردوغان يتواصل بشكل مستمر مع نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين، ويبذل قصارى جهده لدفع المفاوضات نحو الأمام.

وأشاد فيدان بالنهج البناء والنتائج التي تمخضت عنها الجولة الأولى من المفاوضات يوم 16 مايو/أيار الماضي، وقال: "اتخذت الأطراف خطوات مهمة لتنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماع الأول، جرى تبادل 1000 أسير من كل طرف في وقت قصير. وحدّد الطرفان موقفهما من وقف إطلاق النار والخطوات اللاحقة كما وعدا".

وأكد أن الهدف من اجتماع اليوم هو متابعة تقييم شروط وتصورات البلدين بخصوص وقف إطلاق النار، وتعزيز عملية تبادل الأسرى ومناقشة التحضيرات اللازمة لاجتماع القادة، وعبر فيدان عن أمله في أن تكون المفاوضات مثمرة وتحقق تقدماً ملموساً بأسرع وقت ممكن.

وأضاف فيدان: "نعتبر دعم الولايات المتحدة لهذه المفاوضات مهماً جداً. وتصميم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تحقيق السلام، فتح نافذة فرصة جديدة"، ولفت إلى أن تركيا تتقاسم الجغرافيا نفسها مع روسيا وأكرانيا، كما أشار إلى وجود روابط تاريخية وثقافية واقتصادية وسياسية تربطها مع البلدين، مؤكداً أن ثقتهما تجاه أنقرة، لا تقدّر بثمن.

وذكر أن أنظار العالم بأسره مُسلطة على المحادثات والمناقشات التي ستُعقد بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، وأن هذه المحادثات ستكون حاسمة على المستوى الإقليمي والعالمي، وأعرب عن ثقته بأن روسيا وأوكرانيا ستستغلان هذه الفرصة إلى أقصى حد، وستحققان نتائج ملموسة تقرب السلام خطوة أخرى.

ويرأس الاجتماع الثلاثي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ويحضره أيضاً من الجانب التركي رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس الأركان العامة الجنرال متين غوراك.

ويضم الوفد الروسي في الاجتماع، فلاديمير ميدينسكي مستشار الرئيس فلاديمير بوتين، ونائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف.

أما الوفد الأوكراني، فيضم وزير الدفاع رستم عمروف، ونائب وزير الخارجية سيرغي كيسليتسيا، ونائب مدير جهاز الأمن الأوكراني أوليكساندر بوكلاد، ونائب مدير جهاز الاستخبارات الخارجية أوليه لوهوفسكي.

مصدر:TRT ARABI
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