تركيا
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"الشؤون الدينية" التركية: استعدادات شاملة لضمان أداء الحجيج مناسكهم على أفضل وجه
أكدت رئاسة الشؤون الدينية التركية أنها تبذل أقصى الجهود لضمان أداء المواطنين الأتراك مناسك الحج في أفضل الظروف، على مستوى جميع الجوانب الدينية والخدمية والتنظيمية، مضيفة أنها تقوم بإدارة واسعة تشمل الإرشاد الديني والخدمات الصحية والدعم اللوجستي.
"الشؤون الدينية" التركية: استعدادات شاملة لضمان أداء الحجيج مناسكهم على أفضل وجه
رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش في اجتماع حول تنظيم حج للموسم 2025 عقد بمكة المكرمة / AA
28 مايو 2025

وأوضح رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش اليوم الأربعاء، في اجتماع حول تنظيم الحج للموسم 2025 عقده بمكة المكرمة، أن الرئاسة تسعى لتحويل تجربة الحج إلى رحلة إيمانية وتعليمية متكاملة، إذ جرى تشكيل فريق إرشادي خاص يضم 71 من كبار العلماء، إلى جانب 418 موظفة في مجال الإرشاد، و392 رئيس قافلة حجاج، و1840 من الأئمة والدعاة المكلفين بتقديم التوجيه الديني المستمر للحجاج.

كما يرافق الحجاج هذا العام فريق من الوحدة الرقمية برئاسة الشؤون الدينية، ومجموعة من مستشاري الإعلام والتليفزيون، لإنتاج محتوى مرئي وإعلامي يعزز فاعلية الرسائل الإرشادية ويضمن استمراريتها، حسب أرباش.

وبلغ عدد المواطنين الأتراك القادمين لأداء الحج هذا العام 84942 حاجاً، تشكل النساء منهم نسبة 51.5%، مقابل 48.5% من الرجال، في حين يبلغ متوسط أعمار الحجاج 60 عاماً، وفق رئيس الشؤون الدينية التركية، الذي أكد أن الغالبية العظمى من الحجاج قد وصلوا بالفعل إلى مكة المكرمة، فيما يُنتظر أن يكتمل وصول الجميع خلال الأيام القليلة المقبلة.

في السياق ذاته، أعلنت رئاسة الشؤون الدينية إتمام الاستعدادات المتعلقة بيوم عرفة، إذ جُهزت خيام مكيفة ومفروشة، إلى جانب إقامة مستشفى ميداني لتقديم الرعاية الصحية العاجلة، مشيرة إلى أنها ستؤمن تنقلات الحجاج من كبار السن أو المرضى غير القادرين على المشي بواسطة مركبات مخصصة.

كما نعى رئيس الشؤون الدينية 8 من الحجاج الأتراك الذين وافتهم المنية في الأراضي المقدسة حتى الآن، داعياً لهم بالرحمة، ولذويهم بالصبر والسلوان.

وأعربت رئاسة الشؤون الدينية عن شكرها المملكة العربية السعودية على التسهيلات الكبيرة التي قدمتها للحجاج، وقد أسهمت في سير موسم الحج بسلاسة وتنظيم.

مصدر:TRT ARABI
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