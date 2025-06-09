وشددت وزارة الخارجية التركية في بيان، على أن اعتراض القوات الإسرائيلية السفينة "مادلين" خلال وجودها في المياه الدولية بعد إبحارها بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة وعلى متنها مواطنون أتراك، يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وقال البيان: "هذا الاعتداء الشنيع لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يهدد حرية الملاحة والأمن البحري يثبت مرة أخرة أن إسرائيل دولة إرهاب".

وأكد مواصلة رد الفعل المبرر من جانب المجتمع الدولي تجاه سياسات الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل، التي تستخدم الجوع سلاحاً في غزة وتمنع إيصال المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن سلوك إسرائيل العدواني والمتجاهل للقانون، لن يُسكت الأصوات المدافعة عن القيم الإنسانية.

من جانبه، قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إن “العملية الإرهابية للقوات الإسرائيلية ضد السفينة مادلين في المياه الدولية هي اعتداء دنيء على الكرامة الإنسانية”.

ووصف كبير مستشاري الرئيس التركي لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليتش، تدخل الجنود الإسرائيليين ضد السفينة "مادلين"، “التي انطلقت لتقديم المساعدات الإنسانية لآلاف المظلومين الذين يكافحون ضد الجوع والفقر في غزة”، بأنه غير مقبول على الإطلاق.

وقال إن “هذا التدخل في المياه الدولية ضد السفينة يُعتبر أيضاً انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، ويُظهر التوجه الإرهابي لحكومة إسرائيل.

وأضاف: “الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، التي تستخدم الجوع سلاحاً في الحرب، لن تتمكن أبداً من إسكات ردود فعل المجتمع الدولي الذي يمتلك ضميراً حياً”.

كما أدان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسمه عمر جليك “بشدة تدخل إسرائيل ضد السفينة مادلين"، وقال إنه يجب على العالم بأسره التعاون لمحاكمة أولئك الذين أصدروا أوامر هذا الهجوم والذين نفذوه.

وأضاف: “واجهت السفينة مادلين، التي حاولت إيصال المساعدات إلى غزة باسم ضمير الإنسانية، عدواناً إسرائيلياً في المياه الدولية. لقد أظهرنا مرة أخرى أن إسرائيل تستخدم منع المساعدات الإنسانية وسيلة للضغط، ويجب على العالم بأسره إدانة هذا العدوان الإسرائيلي واتخاذ تدابير ملموسة”.

في سياق متصل، أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن الهجوم على السفينة المدنية "مادلين"، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وقال: “ندين هذا الهجوم الجبان بأشد العبارات”.

وأضاف: “أظهرت الإدارة الصهيونية في إسرائيل مرة أخرى أنها لا تحتمل حتى وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة. التدمير الممنهج والمجازر التي تُرتكب منذ شهور في غزة نتيجة لدولة إرهابية لا تعترف بأي معيار أخلاقي أو قانوني”.

وتابع: “الهجمات الهمجية التي تستهدف النساء والأطفال وكبار السن لم تعد قضية تخص فلسطين وحدها، بل أصبحت شأناً يهم الإنسانية جمعاء”.

واعتبر ألطون أن الحكومة الإسرائيلية تحولت من خلال ممارساتها الوحشية المستمرة منذ أكثر من 20 شهراً، إلى "خلاط" يهدد السلام الإقليمي ويعرض الأمن العالمي للخطر. وقال: "وكل موقف يتجاهل هذه الحقيقة أو يلوذ بالصمت أو يمتنع عن الرد يُعد شريكاً في هذه الجريمة”.

وكرر ألطون دعوة بلاده “لوقف هذه الوحشية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع، وتحقيق سلام عادل في المنطقة”، كما دعا المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء إلى الإصغاء لهذا النداء واتخاذ خطوات ملموسة.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل الناشطين الـ12 على متن السفينة مادلين تمهيدا لترحيلهم.

في سياق متصل، أعلنت هيئة البث العبرية الاثنين، وصول سفينة "مادلين" الإغاثية إلى ميناء أسدود وسط إسرائيل، فيما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة إكس فجر الاثنين، سيطرة بحرية بلادها على السفينة واقتيادها إلى ميناء أسدود، مشيرة إلى عزمها ترحيل الناشطين الذين على متنها.

وطالب مركز "عدالة" الحقوقي الإسرائيلي سلطات تل أبيب بالكشف "فوراً" عن مكان احتجاز ناشطي السفينة. وقال في بيان، إنه "وجّه رسالة عاجلة إلى السلطات الإسرائيلية يطالب فيها بالكشف الفوري عن أماكن وجود 12 ناشطاً دولياً جرى احتجازهم قسراً، بعد استيلاء البحرية الإسرائيلية على سفينة مادلين".

ووصف المركز الحقوقي الإسرائيلي احتجاز الناشطين بأنه "خطوة غير قانونية بموجب القانون الدولي". وذكر أن الشهادات تفيد بأن "القوات الإسرائيلية سحبت السفينة إلى ميناء أسدود، حيث جرى نقل جميع الناشطين إلى الاحتجاز دون أي إعلان رسمي عن أماكن وجودهم أو وضعهم القانوني، ودون تمكينهم من الاتصال بمحامين".

وطالب المركز بضمان حصول الناشطين على التمثيل القانوني اللازم لعرض قضاياهم أمام القضاء، مؤكداً أنه بصدد اتخاذ "خطوات قانونية خلال الأيام المقبلة لضمان الإفراج عنهم". وأشار إلى أن السفينة كانت تبحر في المياه الدولية عند اعتراضها فجر الاثنين، بعدما حاصرتها البحرية الإسرائيلية وطائرات مسيّرة.

وفجر الاثنين، أعلن "ائتلاف أسطول الحرية" أن الجيش الإسرائيلي اختطف المتضامنين الدوليين على متن السفينة "مادلين" التي كانت في طريقها إلى غزة، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، بعد اقتحام السفينة. وقال الائتلاف، في بيان عبر تليغرام: "الجيش الإسرائيلي اختطف المتطوعين على متن السفينة مادلين، وانقطع الاتصال بالكامل مع القارب منذ لحظة الاقتحام".

وتُقل السفينة "مادلين" حالياً 12 شخصاً، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام. وسبق أن تعرضت سفينة أخرى تابعة أيضاً للجنة الدولية لكسر الحصار على غزة، وهي سفينة "الضمير"، لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في 2 مايو/أيار الماضي، في أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، ما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل -بدعم أمريكي- إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.