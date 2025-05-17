الحرب على غزة
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خشية الاعتقال.. نتنياهو يتراجع عن حضور مراسم تنصيب البابا الجديد
تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن حضور مراسم تنصيب البابا الجديد بسبب مخاوف من إمكانية تنفيذ مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه.
خشية الاعتقال.. نتنياهو يتراجع عن حضور مراسم تنصيب البابا الجديد
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / Reuters
17 مايو 2025

وأفادت مصادر لموقع يديعوت أحرونوت العبري أمس الجمعة، بأن نتنياهو كان يرغب في حضور مراسم تنصيب البابا ليو الرابع عشر، لكنه قرر العدول عن ذلك و"عدم المجازفة"، وقرر مكتب رئيس الوزراء إلغاء الرحلة.

وقالت الصحيفة: "خلال الفحوصات التمهيدية، أُجريت اتصالات مع إيطاليا والفاتيكان للتحقق مما إذا كان سيُسمح لنتنياهو بالحضور دون أن يجري اعتقاله. لكن الردود التي جرى تلقيها لم تكن مُرضية، وكان من غير الواضح ما إذا كانوا سيطبقون مذكرات التوقيف".

من جانبه، أعلن الفاتيكان أن مراسم تنصيب البابا ليو الرابع عشر ستجري رسمياً خلال قداس يُعقد غداً الأحد، على أن يلقي البابا الجديد أول خطبة عامة له في 21 من الشهر الجاري.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 173 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.


مصدر:TRT Arabi
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