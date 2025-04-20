سوريا الجديدة
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استئناف الطيران بين سوريا والإمارات بعد توقف دام أكثر من عقد
غادرت صباح اليوم الأحد، أول طائرة ركاب سورية متجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إيذاناً باستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وذلك بعد أكثر من عقد على توقفها. جاءت هذه الخطوة بعد قرار مشترك باستعادة حركة الطيران، عقب زيارة رسمية للرئيس السوري.
استئناف الطيران بين سوريا والإمارات بعد توقف دام أكثر من عقد
مطار دمشق الدولي / Reuters
20 أبريل 2025

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الطائرة أقلعت من مطار دمشق الدولي، في إطار إعادة الربط الجوي بين سوريا والإمارات.

وكانت الإمارات قد أعلنت الاثنين الماضي، عن قرار استئناف الرحلات الجوية مع سوريا، مشيرة إلى أنها تُجري تنسيقاً مشتركاً مع الجهات المعنية لاستكمال الترتيبات الفنية اللازمة لعودة الرحلات.

وفي السياق ذاته، أعلنت الخطوط الجوية السورية، الخميس، عن بدء تسيير رحلات مباشرة إلى كل من دبي والشارقة اعتباراً من الأحد، كمرحلة أولى استثنائية.

وأفادت في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بأنه سيجري تشغيل أربع رحلات أسبوعية بين دمشق ودبي، أيام السبت والاثنين والأربعاء والخميس، مع خطة لزيادتها إلى سبع رحلات أسبوعياً. كما تشمل الخطة تسيير رحلات إلى الشارقة أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، مع نية لرفع وتيرتها إلى رحلة يومية، إضافة إلى رحلتين أسبوعيتين إلى أبو ظبي يومي الثلاثاء والجمعة.

وكانت معظم شركات الطيران قد وقفت رحلاتها إلى دمشق منذ عام 2012، في أعقاب القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في سوريا عام 2011.

وفي 7 يناير/كانون الثاني الماضي، استؤنفت حركة الطيران تدريجياً من مطار دمشق الدولي وإليه، بعد إعلان هيئة الطيران المدني السورية بدء استقبال الرحلات الدولية، في ظل تغييرات سياسية بارزة شهدتها البلاد في ديسمبر/كانون الأول، تمثلت بسيطرة فصائل سورية على الحكم، وإنهاء أكثر من ستة عقود من حكم حزب البعث وعائلة الأسد.

مصدر:TRT ARABI
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