الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 عسكريين وإصابة 5 آخرين في معارك جنوبي غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مقتل 4 عسكريين في صفوفه وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة خلال معارك جنوبي قطاع غزة، وقال إن "ضابطَين برتبتَي رقيب أول ورقيب قُتلا، بالإضافة إلى جنديَّين، جراء انفجار عبوة ناسفة في طابق أرضي بمبنى في خان يونس".
جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 عسكريين وإصابة 5 آخرين في معارك جنوبي غزة
جيش الاحتلال يعلن مقت عسكريين في معارك جنوبي غزة (أرشيفية) / AP
منذ 18 ساعات

وأوضح في بيان أن الضابطين هما حين غروس، ويوآف روفر، فيما لم يعلن اسمَي الجنديين. ووفق بيان الجيش، أُصيب 5 جنود آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة.

بدورها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أنّ "العسكريين القتلى والمصابين دخلوا مبنى في بلدة بني سهيلا بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد وصول معلومات بأنه يُستخدم من حماس، ليجري تفجيره وهم بداخله". 

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه، ما حدث في خان يونس بأنه "يوم حزين وصعب"، قائلاً: "أربعة من مقاتلينا ضحّوا بحياتهم من أجل أمننا جميعاً".

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، أعلن جيش الاحتلال، مقتل 7 جنود وإصابة أكثر من 10 آخرين، بينهم إصابات خطيرة. وبذلك يرتفع عدد العسكريين القتلى في صفوفه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 864، من بينهم 422 منذ بدء العملية البرية في 27 من الشهر ذاته.

وتشير المعطيات إلى إصابة 5 آلاف و930 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب بينهم 2693 خلال المعارك البرية في قطاع غزة، وتشمل المعطيات الضباط والجنود الذين قُتلوا أو جُرحوا في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل.

وخلافاً للأرقام المعلنة، يُتهم جيش الاحتلال بإخفاء الأعداد الحقيقية لخسائره في الأرواح، خصوصاً مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية عن تنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تُسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض تل أبيب، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات "الفصائل الفلسطينية"، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 180 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​​​​​​

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us