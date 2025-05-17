جاء ذلك في تصريحات لقناة فوكس نيوز الأمريكية، قبيل مغادرته السبت، الإمارات العربية المتحدة، المحطة الأخيرة في جولته بالشرق الأوسط.

وأوضح ترمب أن قادة السعودية وقطر والإمارات الذين التقى بهم خلال جولته، أثاروا قضية عدم تمكّن سكان غزة من الوصول إلى الغذاء. وتابع: "الناس يموتون جوعاً في غزة، لقد بدأت العمل على هذه المسألة. إنها مشكلة عميقة، لكننا سنحلها".

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل معابر قطاع غزة بوجه المساعدات الإنسانية، ما أدخل نحو 2.4 مليون فلسطيني في حالة مجاعة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 173 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات آلاف من النازحين.

وفيما يخص الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أكد ترمب ضرورة لقائه الرئيسَ الروسي فلاديمير بوتين من أجل إنهاء هذه الحرب. وأردف: "بوتين سئم الحرب، وعلاقتي معه جيدة جداً. أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق. يجب أن نجتمع، وأعتقد أننا سنبدأ التخطيط لذلك قريباً".

وعن لقائه المشحون مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال الرئيس الأمريكي: "أجريت محادثة صعبة مع زيلينسكي، لأن ما كان يقوله لم يعجبني ولم يكن يسهل الأمور".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

وبخصوص الملف السوري، أوضح ترمب أنه قرر رفع العقوبات عن دمشق بعد محادثاته في المملكة العربية السعودية. وأوضح أن القادة الذين التقاهم خلال جولته الشرق أوسطية أخبروه بأن "سوريا لا تستطيع التعافي بسبب العقوبات"، وأنه بناءً على ذلك قرر رفع تلك العقوبات لمنح سوريا ورئيسها الجديد أحمد الشرع "فرصة".

وعلق على لقائه مع الشرع في الرياض قائلاً: "التقيت الزعيمَ الجديد لسوريا. إنه رجل وسيم للغاية، شاب ووسيم".