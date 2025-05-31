سوريا الجديدة
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وزير الإعلام السوري: المفاوضات غير المباشرة حول اتفاق فصل القوات لعام 1974 جارية مع إسرائيل
قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن المفاوضات غير المباشرة تجري حالياً بين دمشق وتل أبيب، تتركز حول اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، وضرورة التزام الطرفين بنودها، في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الأراضي السورية.
وزير الإعلام السوري: المفاوضات غير المباشرة حول اتفاق فصل القوات لعام 1974 جارية مع إسرائيل
وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى / سانا
31 مايو 2025

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير مساء الجمعة، استعرض فيه آخر المستجدات الحكومية، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأكد المصطفى أن هذه المفاوضات جاءت في أعقاب تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، مشدداً على أن دمشق تطرح التزام الاتفاقية أولوية أساسية في هذه الاتصالات غير المباشرة.

وفي 3 مايو/أيار الجاري، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف بـ12 طائرة حربية عشرات الأهداف في سوريا، شملت مدافع مضادة للطائرة ومنصة إطلاق صواريخ أرض-جو.

وكان الرئيس السوري قد كشف في 7 من الشهر ذاته، خلال مؤتمر صحفي عقده في باريس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن وجود مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل تجري بوساطة أطراف دولية، مشيراً إلى أن الهدف منها هو منع انزلاق الأوضاع إلى مواجهات لا يمكن السيطرة عليها. 

وأكد في حينها أن دمشق أبلغت جميع الأطراف التزامها التام اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، ودعا إسرائيل إلى وقف "تصرفاتها العشوائية وتدخلها في الشأن السوري".

ولم تهدد الإدارة السورية الجديدة، برئاسة الشرع، إسرائيل بأي شكل. ورغم ذلك شنت تل أبيب، منذ انهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد في أواخر 2024، غارات جوية على سوريا، قتلت مدنيين ودمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد بعد إسقاط الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين.

مصدر:TRT Arabi
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