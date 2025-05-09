وأفادت وفا أن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، واعتقلوا الأسير المحرر عبد الرحمن مهدي برقان، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، كما اعتقلوا الطفل يوسف أشرف عمرو، والشقيقين بشار ومحمد أيمن عمرو من قرية دير رازح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مداخل بلدات ومخيمات الخليل بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية، وشددت إجراءاتها على الحواجز المحيطة بالحرم الإبراهيمي، حسب وفا.

وفي مدينة رام الله، اقتحمت قوة إسرائيلية وسط المدينة واعتدت على شاب داخل أحد المخابز، ما أدى لإصابته بكسور، كما اعتقلت مواطناً فلسطينياً بعد مداهمة منزله في قرية دير أبو مشعل غربي المدينة، حسب وفا.

أما جنوب نابلس، فشهدت القرى الفلسطينية قصرة وبيتا واللبن الشرقية اقتحامات إسرائيلية فجراً، تخللها تجول لآليات الاحتلال في الأحياء السكنية من دون تسجيل اعتقالات.

ومساء أمس الخميس، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز السام خلال اقتحام قرية اللبن الشرقية، إذ استمرت القوات في إطلاق القنابل ومنع حركة المركبات داخل البلدة لأكثر من ساعة.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة؛ صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 958 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفاً و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.



