الحرب على غزة
1 دقيقة قراءة
جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل ورام الله ويشنّ حملة اقتحامات جنوبي نابلس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أربعة فلسطينيين بينهم طفل من محافظة الخليل، ضمن حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق عدة من الضفة الغربية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل ورام الله ويشنّ حملة اقتحامات جنوبي نابلس
الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات الاعتقال والاقتحامات في الضفة الغربية / AA
9 مايو 2025

وأفادت وفا أن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، واعتقلوا الأسير المحرر عبد الرحمن مهدي برقان، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، كما اعتقلوا الطفل يوسف أشرف عمرو، والشقيقين بشار ومحمد أيمن عمرو من قرية دير رازح. 

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مداخل بلدات ومخيمات الخليل بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية، وشددت إجراءاتها على الحواجز المحيطة بالحرم الإبراهيمي، حسب وفا. 

وفي مدينة رام الله، اقتحمت قوة إسرائيلية وسط المدينة واعتدت على شاب داخل أحد المخابز، ما أدى لإصابته بكسور، كما اعتقلت مواطناً فلسطينياً بعد مداهمة منزله في قرية دير أبو مشعل غربي المدينة، حسب وفا. 

أما جنوب نابلس، فشهدت القرى الفلسطينية قصرة وبيتا واللبن الشرقية اقتحامات إسرائيلية فجراً، تخللها تجول لآليات الاحتلال في الأحياء السكنية من دون تسجيل اعتقالات. 

ومساء أمس الخميس، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز السام خلال اقتحام قرية اللبن الشرقية، إذ استمرت القوات في إطلاق القنابل ومنع حركة المركبات داخل البلدة لأكثر من ساعة.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة؛ صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 958 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفاً و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us