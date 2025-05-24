تركيا
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وزير الخارجية التركي يزور روسيا الاثنين ويلتقي بوتين ولافروف
يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين المقبل، روسيا استجابة لدعوة نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وزير الخارجية التركي يزور روسيا الاثنين ويلتقي بوتين ولافروف
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان / AA
24 مايو 2025

وحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، سيلتقي فيدان خلال زيارته التي تستمر ليومين، لافروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أيضاً أن يعقد الوزير التركي اجتماعات ثنائية مع مسؤولين آخرين رفيعي المستوى، بما في ذلك وزير الدفاع بيلوسوف، وفلاديمير ميدينسكي نائب الرئيس، الذي ترأس الوفد الروسي في المفاوضات الروسية-الأوكرانية في إسطنبول في 16 مايو/أيار الجاري 2025.

وأضافت المصادر أن فيدان سيناقش بالتفصيل القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، كما سيستعرض الوضع الحالي في مجالات التعاون الثنائي الرئيسية، مثل التجارة والطاقة والسياحة، وسيُجري تقييمات للخطوات الممكنة التي ينبغي اتخاذها.

وسيؤكّد التزام تركيا تحقيق السلام العادل والدائم في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبالقيام بدور الوساطة في المفاوضات التي ستجتمع فيها الأطراف، كما فعلت في عام 2022 ثم في 16 مايو/أيار الجاري.

ومن المقرر أيضاً تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك سوريا وغزة وجنوب القوقاز.

يُذكر أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أجرى زيارة إلى روسيا يومي 10 و11 يونيو/حزيران 2024، لحضور اجتماع البريكس.

وحضر بعد ذلك قمة البريكس التي عُقدت في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024، برفقة رئيس البلاد رجب طيب أردوغان.

وكان آخر لقاء بين فيدان ونظيره الروسي سيرغي لافروف في 12 أبريل/نيسان 2025 على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

مصدر:TRT Arabi
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