الحرب على غزة
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الضفة.. قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من نابلس وجنين.. ومستوطنون يعتدون على أراضٍ في الخليل
صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين، السبت، اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، ففي مدينة نابلس شمالي الضفة اقتحمت قوات الاحتلال المدينة واعتقلت 3 شبان فلسطينيين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
الضفة.. قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من نابلس وجنين.. ومستوطنون يعتدون على أراضٍ في الخليل
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من نابلس وجنين ومستوطنون يعتدون على الأراضي في الخليل / AA
24 مايو 2025

وأفادت الوكالة باعتقال قوات الاحتلال شابين من بلاطة البلد شرقي مدينة نابلس بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه، كما اعتقلت شاباً ثالثاً في حي رفيديا غربي المدينة بعد مداهمة بناية سكنية.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت فلسطينياً من الحي الشرقي للمدينة، بعد اقتحام الحي بآليات عسكرية ومداهمة منازل وتفتيشها، وفق وفا.

وفي سياق متصل، أقدم مستوطنون إسرائيليون على تنفيذ سلسلة اعتداءات استهدفت أراضيَ وممتلكات فلسطينية في جنوب وشرق الضفة الغربية.

ففي بلدة يطا جنوب الخليل اقتلع المستوطنون نحو 70 شجرة زيتون مثمرة تعود ملكيتها إلى مواطن فلسطيني، بعد تخريبهم السياج المحيط بالأرض، بحسب ما نقلته وفا.

وفي تجمُّع عرب المليحات البدوي شرق مدينة أريحا، دمّر مستوطنون حظيرة أغنام وخزان مياه يُستخدم للشرب وتربية المواشي، وفق ما ذكرته منظمة البيدر المدافعة عن حقوق البدو.

وأكدت المنظمة أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن "سياق متكرر من الهجمات التي تنفذها مجموعات المستوطنين، بتواطؤ واضح من سلطات الاحتلال، بهدف الضغط على السكان للرحيل عن أراضيهم".

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 341 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال أبريل/نيسان الماضي.

وبالتوازي مع حرب الإبادة في قطاع غزة، يصعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 969 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT Arabi
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