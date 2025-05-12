وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مساء الاثنين: "اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على أن يبقى فريق التفاوض الإسرائيلي في الدوحة حتى الخميس على الأقل، خلال زيارة الرئيس ترمب".

وفي وقت سابق الاثنين، قال مكتب نتنياهو، إن وفداً إسرائيلياً سيسافر إلى الدوحة الثلاثاء.

وجاء القرار بعد اجتماع مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، تخلله اتصال هاتفي مع ترمب.

كما قال نتنياهو، في بيان لمكتبه، إن "المفاوضات لن تتم إلا تحت النار"، في إشارة لعزمه استئناف القتال بعد إتمام عملية استلام الأسير عيدان ألكسندر.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، أعلنت حركة حماس أنها "أفرجت عن الجندي الذي يحمل الجنسية الأمريكية الأسير عيدان ألكسندر بعد الاتصالات مع واشنطن في إطار جهود وقف إطلاق النار بغزة".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن عائلة ألكسندر أن ابنها "سيسافر إلى قطر للقاء الرئيس ترمب هناك"، واستدركت أنه سيغادر إلى قطر في حال كانت حالته الصحية تسمح له بالسفر.

ويجري ترمب زيارة إلى الشرق الأوسط تشمل السعودية وقطر والإمارات، تنطلق الثلاثاء 13 مايو/أيار الجاري وحتى 16 من الشهر ذاته، في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ بداية ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويأتي إطلاق ألكسندر، في إطار مفاوضات جرت بين حماس والولايات المتحدة بمشاركة مصر وقطر، بعيداً عن أي مشاركة إسرائيلية.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيراً إسرائيلياً بغزة، منهم 21 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.