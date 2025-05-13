سياسة
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6 آلاف عضو و"دولة مضادة".. ألمانيا تحظر جماعة "الرايخ" المتطرفة وتداهم عناصرها في 7 ولايات
نفذ مئات من أفراد الشرطة مداهمات في أنحاء ألمانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بعد أن حظرت وزارة الداخلية جماعة يمينية متطرفة ومسلحة وصفتها بأنها أكبر ذراع لما يسمى بحركة "مواطني الرايخ".
6 آلاف عضو و"دولة مضادة".. ألمانيا تحظر جماعة "الرايخ" المتطرفة وتداهم عناصرها في 7 ولايات
مداهمات فجراً في أنحاء ألمانيا بعد حظر "مملكة ألمانيا" اليمينية المتطرفة / Reuters
13 مايو 2025

وقالت الوزارة إن المداهمات التي شهدتها سبع ولايات اتحادية جرت في مواقع مرتبطة بجماعة (مملكة ألمانيا) ومنازل عناصرها البارزين اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إن أعضاء الجماعة، البالغ عددهم ستة آلاف شخص أسسوا "دولة مضادة" في ألمانيا ويقوضون حكم القانون واحتكار الدولة لاستخدام القوة.

وأضاف أنهم "يدعمون ادعاءهم المفترض بالسلطة بروايات المؤامرة المعادية للسامية".

وأوضحت الوزارة أن أمر حظر الجماعة صدر قبيل المداهمات.

ووضعت المخابرات الداخلية الألمانية حركة "مواطني الرايخ" تحت المراقبة في عام 2016، بعد وقت قصير من إطلاق أحد أعضائها النار على شرطي في أثناء مداهمة منزله.

ويؤمن أنصار الحركة بأن الديمقراطية الألمانية الحالية ما هي إلا واجهة غير شرعية، وأنهم مواطنون في نظام ملكي مستمر، كما يقولون، بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، على الرغم من إلغائه رسمياً.


مصدر:TRT Arabi
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