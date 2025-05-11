تركيا
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أردوغان يرحب بمقترح بوتين استئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، استعداد بلاده لاستضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، مرحباً باقتراح نظيره الروسي فلاديمير بوتين باستئناف المفاوضات في مدينة إسطنبول.
أردوغان يرحب بمقترح بوتين استئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين / AA
11 مايو 2025

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أردوغان وبوتين، فقد بحث الرئيسان العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأشار أردوغان إلى أن مقترح بوتين باستئناف المباحثات من حيث توقفت يعد خطوة إيجابية، مؤكداً جاهزية تركيا لاستضافة المفاوضات التي من شأنها الوصول إلى حل دائم للنزاع.

كما شدد الرئيس التركي على أن وقف إطلاق النار الشامل من شأنه تهيئة البيئة المناسبة لمحادثات السلام، لافتاً إلى أن نافذة فرصة لتحقيق السلام قد فُتحت.

وكان الرئيس الروسي اقترح السبت، استئناف المحادثات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة الخميس المقبل في إسطنبول، ولم يستبعد التوصل إلى اتفاق ملزم للجانبين بشأن وقف إطلاق النار خلال هذه المفاوضات.

واستضافت إسطنبول في مارس/آذار 2022 عدة جولات من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، بهدف إنهاء الحرب. وفي يوليو/تموز من العام ذاته، جرى التوصل إلى اتفاقية لشحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود برعاية تركيا والأمم المتحدة، قبل أن تعلق موسكو العمل بها في يوليو/تموز 2023.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.


مصدر:TRT Arabi
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