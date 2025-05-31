وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أنها كثّفت من جهودها وجاهزيتها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج الحالي، بما يضمن أداء المناسك في أجواء من الراحة والسكينة، مع التزام إجراءات السلامة الوقائية.

ودعت الحجاج إلى الالتزام بالبقاء داخل المخيمات في يوم عرفة، وعدم الخروج إلى جبل الرحمة أو مسجد نمرة خلال ساعات الذروة، لتفادي التعرض لأشعة الشمس المباشرة ومخاطر الإجهاد الحراري.

وشددت الوزارة على أهمية التزام جداول التفويج المعتمدة من الجهات المختصة، وعدم مخالفتها في أثناء الانتقال بين المشاعر المقدسة. كما أكدت ضرورة استخدام وسائل النقل الرسمية والمعتمدة ضمن خطة المواصلات، وعدم التنقل سيراً على الأقدام خلال الفترات المحددة.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، يوم أمس الجمعة، تسجيل 25 حالة إصابة بالإجهاد الحراري منذ انطلاق موسم الحج.

من جهتها، أعلنت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة بلغ حتى نهاية يوم أمس مليوناً و396 ألفاً و644 حاجاً، عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.



