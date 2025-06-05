وتشمل هذه الدول أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وبالإضافة إلى الحظر، الذي يدخل حيز التنفيذ صباح يوم الاثنين، سيجري تشديد القيود على الزوار من بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوجو وتركمانستان وفنزويلا.

وقال ترمب: “وجدت أن دخول مواطني بعض الدول إلى بلدنا سيضر بالمصالح الأمريكية ما لم يجرِ اتخاذ تدابير”.

وكتبت أبيجيل جاكسون المتحدثة باسم البيت الأبيض على منصة إكس قائلةً: "يفي الرئيس ترمب بوعده بحماية الأمريكيين من الجهات الأجنبية الخطيرة التي تريد القدوم إلى بلادنا وإلحاق الأذى بنا".

ووفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الدول التي شملها الحظر الكلي "وُجد أنها تعاني من قصور فيما يتعلق بالفحص والتدقيق، وتقرر أنها تشكل خطراً كبيراً جداً على الولايات المتحدة".

وخلال فترة ولايته الأولى، أعلن ترمب حظراً على دخول المواطنين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وأيدت المحكمة العليا الحظر في عام 2018. لكن الرئيس السابق جو بايدن، ألغى الحظر في عام 2021 واصفاً إياه بأنه "وصمة عار على ضميرنا الوطني".

في سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن ترمب وقّع إعلاناً بتعليق دخول الأجانب الساعين للدراسة أو المشاركة ببرامج التبادل بجامعة هارفارد.

وقال البيت الأبيض إن "الإعلان يوجه وزير الخارجية إلى النظر في إلغاء تأشيرات للطلاب الحاليين بجامعة هارفارد ولا ينطبق على الأجانب الذين يلتحقون بجامعات أخرى من خلال برنامج تأشيرة التبادل الطلابي.

وفي شأن آخر، أفاد البيت الأبيض بأن ترمب وقّع مذكرة رئاسية للتوجيه بالتحقيق في من كان يتولى إدارة البلاد في أثناء فترة رئاسة بايدن وأمر بالتحقيق فيما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا لخداع الجمهور بشأن حالة بايدن العقلية.