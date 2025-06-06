تركيا
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أردوغان يهنّئ المسلمين وحجاج بيت الله الحرام بحلول عيد الأضحى المبارك
هنّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواطنيه وجميع المسلمين وحجاج بيت الله الحرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
أردوغان يهنّئ المسلمين وحجاج بيت الله الحرام بحلول عيد الأضحى المبارك
الرئيس التركي رجب طيب أدوغان / AA
6 يونيو 2025

وتحدث الرئيس هاتفياً أمس الخميس، مع رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، الذي كان يؤدي وقفة عرفة في مكة.

وبهذه المناسبة، هنّأ أردوغان الحجاج بعيد الأضحى، متمنياً أن يتقبل الله صلوات وعبادات جميع المسلمين الموجودين بالأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

وكشفت السلطات السعودية أن عدد الحجاج هذا العام سجل مليوناً و673 ألفاً و230 من داخل المملكة وخارجها.

ويستمر موسم الحج 6 أيام، وانطلق الأربعاء بيوم التروية في منى، وشهد الخميس الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة.

واليوم الجمعة، بدأ رمي الجمرات في منى ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة (بمكة)، ومن السبت إلى الاثنين رمي الجمرات مجدداً في منى والختام بطواف الوداع في مكة.

مصدر:TRT ARABI
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