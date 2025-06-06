وتحدث الرئيس هاتفياً أمس الخميس، مع رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، الذي كان يؤدي وقفة عرفة في مكة.

وبهذه المناسبة، هنّأ أردوغان الحجاج بعيد الأضحى، متمنياً أن يتقبل الله صلوات وعبادات جميع المسلمين الموجودين بالأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

وكشفت السلطات السعودية أن عدد الحجاج هذا العام سجل مليوناً و673 ألفاً و230 من داخل المملكة وخارجها.

ويستمر موسم الحج 6 أيام، وانطلق الأربعاء بيوم التروية في منى، وشهد الخميس الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة.

واليوم الجمعة، بدأ رمي الجمرات في منى ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة (بمكة)، ومن السبت إلى الاثنين رمي الجمرات مجدداً في منى والختام بطواف الوداع في مكة.