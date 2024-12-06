تحذير من "زلزال ضخم" في اليابان.. ما حجم الخطر؟
تحذير من "زلزال ضخم" في اليابان.. ما حجم الخطر؟
قال علماء الزلازل في اليابان إن البلاد يجب أن تستعد لزلزال ضخم محتمل في يوم من الأيام قد يؤدي إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص - على الرغم من أنهم أكدوا أن التحذير لا يعني أن زلزالا هائلا على وشك الحدوث.
6 ديسمبر 2024

ويعد تحذير الهيئة اليابانية للأرصاد الجوية هو الأول الذي يتم إصداره بموجب القواعد الجديدة التي وضعت بعد زلزال عام 2011 والتسونامي والكوارث النووية التي أسفرت عن مقتل حوالي 18500 شخص.

ماذا يقول التحذير؟

في تحذير وكالة الأرصاد الجوية اليابانية “من الزلازل الضخمة" قالت الوكالة إنه "في حالة وقوع زلزال كبير في المستقبل، فسوف يتسبب في حدوث اهتزازات قوية وأمواج تسونامي ضخمة".

وأضافت أن "احتمال وقوع زلزال كبير جديد أعلى من المعدل الطبيعي، لكن هذا لا يعد مؤشرا على أن زلزالا كبيرا سيحدث بالتأكيد خلال فترة زمنية محددة".

تشير التحذيرات إلى بمنطقة الاندساس في حوض نانكاي بين صفيحتين تكتونيتين في المحيط الهادئ، حيث ضربتها زلازل ضخمة في الماضي.

يبلغ طول الحوض البحري 800 كيلومتر (500 ميل) ويمتد من شيزوكا، غرب طوكيو، إلى الطرف الجنوبي لجزيرة كيوشو، حيث كانت هذه المنطقة مركزا لزلازل مدمرة بلغت قوتها 8 أو 9 درجات تحدث كل قرن أو قرنين.

ومن المعروف أن ما يسمى بـ "الزلازل الضخمة، تؤدي إلى إطلاق موجات تسونامي خطيرة على طول الساحل الجنوبي لليابان.

في عام 1707، انفجرت جميع أجزاء حوض نانكاي في وقت واحد، مما أدى إلى وقوع زلزال لا يزال ثاني أقوى زلزال مسجل في البلاد.

وقد أعقب هذا الزلزال - الذي تسبب أيضًا في الثوران الأخير لجبل فوجي - زلزالان قويان في منطقة نانكاي في عام 1854، ثم زلزالان في عامي 1944 و1946.

ما حجم المخاوف والتأثيرات؟

قالت الحكومة اليابانية في وقت سابق إن احتمال وقوع زلزال ضخم بقوة 8 أو 9 درجات على طول حوض نانكاي يبلغ نحو 70% خلال الأعوام الثلاثين المقبلة.

وفي أسوأ السيناريوهات، قد يؤدي ذلك إلى وفاة 300 ألف شخص، بحسب تقديرات الخبراء، فيما يقول بعض المهندسين إن الأضرار قد تصل إلى 13 تريليون دولار مع تدمير البنية التحتية.

كتب الجيولوجيان كايل برادلي وجوديث أ. هوبارد في نشرتهما الإخبارية Earthquake Insights: "إن تاريخ الزلازل الكبرى في نانكاي مخيف إلى حد كبير".

وأوضحوا أن "التنبؤ بالزلزال أمر مستحيل، ولكن وقوع زلزال واحد عادة ما يزيد من احتمال وقوع زلزال آخر".

إلى أي مدى ينبغي للناس أن يقلقوا؟

تذكّر اليابان المواطنين الذين يعيشون في مناطق الزلزال بضرورة اتخاذ الاحتياطات العامة، من تأمين الأثاث إلى معرفة موقع أقرب ملجأ إخلاء.

كما تحتفظ العديد من الأسر في البلاد بمجموعة أدوات الكوارث في متناول اليد، وتحتوي على مياه معبأة في زجاجات، وأطعمة طويلة الأمد، ومصباح يدوي، وراديو، وغيرها.

ولكن لا داعي للذعر، وفقا لبرادلي وهوبارد، فهناك "احتمال ضئيل" بأن يكون الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أشهر وبلغت قوته 7.1 درجة، مجرد هزة أرضية مبكرة.


اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us