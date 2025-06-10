وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق رصد صاروخ أطلق من اليمن، لافتاً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له تعمل على اعتراضه.

وقال جيش الاحتلال في بيان عبر منصة إكس: "رصدنا إطلاق صاروخ من جهة اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، وأضاف أن "أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد"، وتابع: "يُطلب (من الإسرائيليين) التزام تعليمات الجبهة الداخلية".

كانت جماعة الحوثي، أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، عزمها توسيع نطاق هجماتها على إسرائيل، وذلك بعد ساعات من هجوم تل أبيب على ميناء الحديدة غربي اليمن.

وقال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة "الحوثي" نصر الدين عامر، في منشور على منصة إكس، إن "العدوان الإسرائيلي الجديد على ميناء الحديدة لم يحدث أي تأثير يذكر في عمليات المساندة لغزة، ولا على معنويات شعبنا الذي يخرج أسبوعياً الى الشوارع بالملايين نصرة لغزة"، وشدد على أن هذا العدوان "لم يعرقل التحضيرات لتصعيد وتوسيع العمليات داخل عمق إسرائيل".

وأضاف:" لن يرفع الحصار البحري اليمني الذي أدى إلى إغلاق كامل لميناء أم الرشراش (إيلات)، ولن يرفع الحظر عن مطار اللد (بن غوريون) والذي أجبر أغلب شركات الطيران العالمية على وقف تعاملها مع مطارات العدو"، وأكد عامر أن "غزة ليست وحدها ولن تكون وحدها، والتصعيد وتوسيع العمليات قادم".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الحوثيون قيام إسرائيل بقصف ميناء الحديدة، وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة في خبر عاجل أن "العدو الإسرائيلي استهدف بغارتين أرصفة ميناء الحديدة"، ولم تتطرق إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف الإسرائيلي.

من جانبه، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن "سفناً تابعة لسلاح البحرية هاجمت أهدافاً لنظام الحوثي في ميناء الحديدة"، رداً على هجمات الحوثيين ضد إسرائيل، وأضاف أن "الهجوم يهدف لتعميق الضرر في ميناء الحديدة الذي لا يزال يستخدم لعمليات إرهابية" وفق ادعائه.

وجدد جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاره لليمنيين "بإخلاء الميناء"، ومدعياً استخدام جماعة الحوثي الميناء لأغراض عسكرية قال: "يكرر الجيش الإسرائيلي تحذيراته للموجودين داخل الميناء ويحثهم على الابتعاد وإخلاء المنطقة".

وفي جميع الهجمات الإسرائيلية السابقة على اليمن، أعلنت إسرائيل أن الهجمات جرت من خلال طائرات حربية، وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "هذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها إسرائيل اليمن من البحر".

ومساء الاثنين، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع الموجودين بمواني رأس عيسى والحديدة والصليف غربي اليمن بالإخلاء، في تلويح باستهدافها، وعبر منصة إكس، قال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي: "عليكم إخلاء هذه المواني والابتعاد عنها حفاظاً على سلامتهم، وذلك حتى إشعار آخر".

ويأتي التحذير الإسرائيلي بعد أن تحدثت وسائل إعلام عبرية عن سقوط صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، قبل أن يصل إلى أجواء البلاد.

ويعتبر هذا أول إنذار يصدر بعد تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي في 28 مايو/أيار هجومه العاشر على اليمن منذ بدء حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتستهدف الغارات الإسرائيلية على اليمن مصانع للإسمنت ومحطات للكهرباء ومواني بحرية ومطار صنعاء، وهي الأهداف التي يتكرر استهدافها لأكثر من مرة.

ويؤكد الحوثيون استمرارهم في مهاجمة إسرائيل لحين إنهائها حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 20 شهراً.