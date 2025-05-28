وأعلنت وزارة الداخلية السورية عبر منصة تليغرام أن قيادة الأمن الداخلي بمحافظة حمص (وسط) ألقت القبض على “المجرم العميد الطيار راجح خضر ونوس، قائد السرب 767 مروحيّ في مطار المزة العسكري"، مؤكدةً أنه “متورط بتنفيذ مئات الطلعات الجوية بالبراميل المتفجرة على أحياء محافظة درعا (جنوب) ومنطقة داريا (بريف دمشق)".

وأوضحت الوزارة أنه "أُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"، وأنه “نفَّذ مئات الطلعات”.

وفي مارس/آذار 2011 اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن نظام بشار الأسد شرع في قمعها بالقوة العسكرية، ما خلَّف قتلى وجرحى ونازحين ولاجئين.

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول نظام الأسد المخلوع (2000-2024) الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/كانون الثاني 2025، أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.