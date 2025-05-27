الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
90 ألف طن من العتاد.. إسرائيل تتسلم 940 طائرة وسفينة محملة بسلاح أمريكي منذ 7 أكتوبر
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، استقبال 940 طائرة وسفينة محملة بالسلاح الأمريكي منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
90 ألف طن من العتاد.. إسرائيل تتسلم 940 طائرة وسفينة محملة بسلاح أمريكي منذ 7 أكتوبر
الولايات المتحدة تزود إسرائيل بـ90 ألف طن من السلاح منذ 7 أكتوبر / AFP
27 مايو 2025

 وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: "في إطار عملية نقل واسعة النطاق، هبطت صباح اليوم الطائرة رقم 800" ضمن الجسر الجوي والبحري الأمريكي الذي بدأ فور اندلاع الحرب.

وأضافت الوزارة أن هذه العملية تمثل جهداً مشتركاً بين عدة جهات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تشمل وحدة النقل الدفاعي الدولي بإدارة المشتريات الدفاعية، وبعثة المشتريات الدفاعية الإسرائيلية في الولايات المتحدة، وفرع التخطيط وبناء القوة في الجيش، وسلاح الجيش.

وأشارت إلى أنه "خلال هذه الفترة، جرى نقل أكثر من 90 ألف طن من المعدات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل عبر 800 رحلة جوية ونحو 140 سفينة".

وحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية: "تشمل المعدات التي جرى شراؤها ونقلها إلى إسرائيل: الذخيرة، والمركبات المدرعة، ومعدات الحماية الشخصية، والمعدات الطبية، وغيرها".

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

ويأتي وصول طائرة السلاح الأمريكي الجديدة إلى إسرائيل، رغم ما يتردد عن توتر في الوقت الراهن بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

كما تأتي رغم حديث الولايات المتحدة عن مواصلة جهودها للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" للتوصل إلى اتفاق يسفر عن وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us