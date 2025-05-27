وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: "في إطار عملية نقل واسعة النطاق، هبطت صباح اليوم الطائرة رقم 800" ضمن الجسر الجوي والبحري الأمريكي الذي بدأ فور اندلاع الحرب.

وأضافت الوزارة أن هذه العملية تمثل جهداً مشتركاً بين عدة جهات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تشمل وحدة النقل الدفاعي الدولي بإدارة المشتريات الدفاعية، وبعثة المشتريات الدفاعية الإسرائيلية في الولايات المتحدة، وفرع التخطيط وبناء القوة في الجيش، وسلاح الجيش.

وأشارت إلى أنه "خلال هذه الفترة، جرى نقل أكثر من 90 ألف طن من المعدات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل عبر 800 رحلة جوية ونحو 140 سفينة".

وحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية: "تشمل المعدات التي جرى شراؤها ونقلها إلى إسرائيل: الذخيرة، والمركبات المدرعة، ومعدات الحماية الشخصية، والمعدات الطبية، وغيرها".

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

ويأتي وصول طائرة السلاح الأمريكي الجديدة إلى إسرائيل، رغم ما يتردد عن توتر في الوقت الراهن بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

كما تأتي رغم حديث الولايات المتحدة عن مواصلة جهودها للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" للتوصل إلى اتفاق يسفر عن وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى.