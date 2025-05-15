سياسة
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الشرع: قرار ترمب تاريخي.. وأشكر أردوغان
في أخبارنا لهذا اليوم: الشرع يصف قرار ترمب بـ"التاريخي والشجاع" ويُشيد بوقفة أردوغان مع الشعب السوري، والولايات المتحدة توافق على بيع تركيا صواريخ بأكثر من 300 مليون دولار
دقائق الذروة / TRT Global
15 مايو 2001

شكر الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة متلفزة وجهها إلى شعبه، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، "الذي وقف مع الشعب السوري"، ووصف قرار نظيره الأمريكي رفع العقوبات المفروضة على بلاده بـ"التاريخي والشجاع".

على صعيد آخر، أصيب إسرائيليان بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية، فيما أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا بالرصاص، واستدعى تعزيزات وأغلق مداخل بلدات شمال ووسط الضفة الغربية، تزامنا مع هجوم مستوطنين على مركبات لفلسطينيين.

في السياق نفسه، تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس برعاية قطرية-مصرية-أمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط استمرار المواقف المتشددة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

من جانبها، استدعت الخارجية الإسرائيلية، السفيرة الإسبانية لجلسة توبيخ، احتجاجا على وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمس الأربعاء، إسرائيل بأنها "دولة إبادة".

ختاما، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، موافقتها على بيع تركيا صواريخ جو-جو بقيمة إجمالية تزيد على ثلاثمئة مليون دولار.

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مصدر:TRT Arabi
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