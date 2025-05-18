ونُظمت التظاهرة في ميدان مالييفلد تحت شعار «ارسموا خطّاً أحمر من أجل غزة»، بدعوة من أكثر من 80 منظمة محلية ودولية، بينها «هيومن رايتس ووتش»، و«العفو الدولية»، ومجموعات داعمة لفلسطين، إضافة إلى جمعيات إنسانية معنية بالنساء والأطفال.

وارتدى المتظاهرون ملابس حمراء رمزية للدلالة على "الخط الأحمر" المطلوب رسمه تجاه الانتهاكات الإسرائيلية. ووفق البيانات الرسمية، بلغ عدد المشاركين أكثر من 70 ألفاً، فيما أكدت منظمة "أوكسفام نوفِيب" أن العدد تجاوز 100 ألف.

وخلال كلمات أُلقِيَت في أثناء التظاهرة، أشار المتحدثون إلى أن مئات الفلسطينيين في غزة قضوا جوعاً منذ مارس/آذار الماضي، منتقدين صمت الحكومة الهولندية.

وطالب المتظاهرون حكومة رئيس الوزراء ديك شوف بوقف جميع أشكال الدعم لإسرائيل، على رأسها الدعم العسكري، وفرض عقوبات حقيقية عليها، مُعرِبين عن خيبة أملهم من نتائج اللقاءات التي جرت في أبريل/نيسان الماضي بين الحكومة والمنظمات الحقوقية.

وسار المحتجون من ميدان التظاهرة باتجاه "قصر السلام"، حيث مقر محكمة العدل الدولية، والبرلمان الهولندي، قبل أن يعودوا إلى نقطة الانطلاق، في أكبر تظاهرة داعمة لفلسطين تشهدها هولندا خلال السنوات الأخيرة، وفق منظمات حقوقية محلية.