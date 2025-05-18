الحرب على غزة
1 دقيقة قراءة
100 ألف متظاهر.. منظمات دولية وهولندية تحتجّ: امنعوا دعم أمستردام لإسرائيل
شهِدَت مدينة لاهاي الأحد تظاهرة حاشدة شارك فيها نحو 100 ألف شخص، احتجاجاً على سياسة الحكومة الهولندية الداعمة لإسرائيل، في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة، ومطالبات بوقف الدعم العسكري والسياسي لتل أبيب وفرض عقوبات عليها.
100 ألف متظاهر.. منظمات دولية وهولندية تحتجّ: امنعوا دعم أمستردام لإسرائيل
100 ألف شخص يتظاهرون في لاهاي احتجاجاً على دعم هولندا لإسرائيل / AA
18 مايو 2025

ونُظمت التظاهرة في ميدان مالييفلد تحت شعار «ارسموا خطّاً أحمر من أجل غزة»، بدعوة من أكثر من 80 منظمة محلية ودولية، بينها «هيومن رايتس ووتش»، و«العفو الدولية»، ومجموعات داعمة لفلسطين، إضافة إلى جمعيات إنسانية معنية بالنساء والأطفال.

وارتدى المتظاهرون ملابس حمراء رمزية للدلالة على "الخط الأحمر" المطلوب رسمه تجاه الانتهاكات الإسرائيلية. ووفق البيانات الرسمية، بلغ عدد المشاركين أكثر من 70 ألفاً، فيما أكدت منظمة "أوكسفام نوفِيب" أن العدد تجاوز 100 ألف.

وخلال كلمات أُلقِيَت في أثناء التظاهرة، أشار المتحدثون إلى أن مئات الفلسطينيين في غزة قضوا جوعاً منذ مارس/آذار الماضي، منتقدين صمت الحكومة الهولندية.

وطالب المتظاهرون حكومة رئيس الوزراء ديك شوف بوقف جميع أشكال الدعم لإسرائيل، على رأسها الدعم العسكري، وفرض عقوبات حقيقية عليها، مُعرِبين عن خيبة أملهم من نتائج اللقاءات التي جرت في أبريل/نيسان الماضي بين الحكومة والمنظمات الحقوقية.

وسار المحتجون من ميدان التظاهرة باتجاه "قصر السلام"، حيث مقر محكمة العدل الدولية، والبرلمان الهولندي، قبل أن يعودوا إلى نقطة الانطلاق، في أكبر تظاهرة داعمة لفلسطين تشهدها هولندا خلال السنوات الأخيرة، وفق منظمات حقوقية محلية.

مصدر:AA
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us