الملتقى الذي تنظمه "جمعية تكنولوجيا المعلومات" التركية، تُعقد فعالياته في بورصة إسطنبول، وتشارك فيه وكالة الأناضول شريكاً إعلامياً.

وفي كلمته خلال الفعالية، استعرض مؤسس شركة "Ergonautic"، أندرو كلاي شيفر، رؤى حول الذكاء الصناعي ونصائح للعمل بشكل أكثر كفاءة.

بدوره، قدّم حسن يشار من جامعة "كارنيغي ميلون" عرضاً حول "التآزر بين الذكاء الصناعي والمرونة والتطويرات".

وأشار إلى أن أكبر مشكلة تواجه الذكاء الصناعي هي استهلاك الطاقة، مبيناً أن شركة مايكروسوفت اشترت جزيرة لتتحمل الأعباء المتعلقة بالطاقة في استخدام الذكاء الصناعي، حيث ستنشئ محطة طاقة نووية هناك.

من جهته، قدّم آرون راينهارت، من شركة "Capital One" عرضاً حول "هندسة الفوضى".

الملتقى شهد أيضاً جلسات حوارية حول "مستقبل تطوير البرمجيات الآمنة"، وشاركت فيها شخصيات تركية وأجنبية متخصصة في مجال التكنولوجيات.

ويستمر ملتقى "ديفسكوبس" يومين، يتخللهما عقد جلسات نقاش مع متحدثين من مختلف القطاعات والشركات.