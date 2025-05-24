وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانين منفصلين عن تعامل طواقمها مع 12 إصابة قرب مدينتي رام الله (وسط) وبيت لحم (جنوب).

وأوضحت أن طواقمها تعاملت مع "إصابة 5 فلسطينيين نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب إثر هجوم للمستوطنين على تجمع مغاير الدير شرقي مدينة رام الله.

وقال المواطن الفلسطيني أحمد سليمان، من سكان التجمع، إن عشرات المستوطنين هاجموا سكان التجمع وعدداً من المتضامنين الإسرائيليين والأجانب الموجودين معهم. وأضاف: "هناك 3 مفقودين، وعدد كبير من الإصابات". وأشار سليمان إلى أن "سكان التجمع فروا إلى الجبال ولا نستطيع إحصاء الجرحى والمعتقلين".

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن مجموعات من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال هاجمت تجمع مغاير الدير، وأطلقت الرصاص تجاه المواطنين واعتدت عليهم بالضرب.

وفي حدث منفصل جنوبي الضفة، قالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها تعاملت مع "7 إصابات قرب مدينة بيت لحم". وأضافت أن "الإصابات رضوض جراء اعتداء المستوطنين على المواطنين".

بينما أوضحت "وفا" أن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين في برية كيسان شرقي مدينة بيت لحم، وعبثت بمحتوياتها، ورشقت المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح ورضوض.

وأضافت أن قوات الاحتلال شاركت في الهجوم وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

في سياق متصل، قال رئيس بلدية بلدة سبسطية بمحافظة نابلس محمد عازم، إن مستوطنين من مستوطنة شافي شمرون وبؤرة استيطانية جديدة بالمنطقة، أحرقوا 40 دونماً من أراضٍ في سهل البلدة مزروعة بالقمح.

وأضاف عازم أن محصول القمح أحرق بالكامل، ما أدى لتكبد المزارعين محيبش وشهاب خسائر فادحة، وفق ما نقلت عنه "وفا".

وفي شرق الضفة، قال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو" (غير حكومية) حسن مليحات، إن مستوطنين أقدموا على قطع أنابيب مياه الشرب الواصلة إلى تجمع "شلال العوجا" الفلسطيني البدوي في منطقة العوجا بمحافظة أريحا والأغوار، وأضاف مليحات أن ذلك "يأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف التضييق على السكان ودفعهم للرحيل عن أراضيهم"، بحسب "وفا".

وفي شمال المحافظة ذاتها، اقتحمت مجموعة مستوطنين في وقت سابق اليوم مدرسة عرب الكعابنة، وتجولوا في محيطها بحماية جيش الاحتلال، ما أدى إلى إرهاب الأطفال، بحسب بيان لمنظمة "البيدر".

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفذ المستوطنون 341 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، خلال أبريل/نيسان الماضي.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 969 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.