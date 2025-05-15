وأوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في بيان الخميس، أن أردوغان سيتوجّه إلى العاصمة الألبانية تيرانا للمشاركة في القمة التي تُعقد تحت شعار: “أوروبا الجديدة في عالم جديد: الوحدة ـ التعاون ـ العمل المشترك”.

وأشار ألطون إلى أن الرئيس أردوغان سيلقي كلمة في الجلسة الرئيسية للقمة، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين على هامش الفاعلية، لتبادل وجهات النظر بشأن الحل السلمي للنزاعات الإقليمية والدولية، ومناقشة قضايا الأمن والاستقرار والازدهار في القارة الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة السياسية الأوروبية تأسست عام 2022 بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتضم 44 دولة من داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، وقد أُطلقت في سياق تصاعد التوترات مع روسيا عقب بدء حربها مع أوكرانيا في 24 فبراير/شباط من ذلك العام.