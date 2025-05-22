وفي 14 مايو/أيار الجاري، شعر سكان مصر والأردن وفلسطين وليبيا ولبنان، بهزات أرضية، وكان مصدرها زلزالاً أيضاً في جزيرة كريت اليونانية وبقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر.

مصر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (رسمي) المصري، في بيان اليوم الخميس، أن "محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت يوم الخميس هزة أرضية في جزيرة كريت اليونانية على بعد 499 كيلومتراً شمال مرسى مطروح وبقوة 6.24 درجة على مقياس ريختر"، مؤكداً عدم وقوع أي خسائر في الأرواح و الممتلكات.

من جانبها قالت محافظة القاهرة (العاصمة) في بيان: "تطمئن محافظة القاهرة المواطنين بعدم وجود أي تداعيات للهزة الأرضية التي شعروا بها صباح اليوم ولم ينتج عنها أي تأثير في المنشآت ولا توجد أي خسائر".

وأكدت أن "مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تابعاً مع مديرية أمن القاهرة، والحماية المدنية، وجميع الأحياء وتبين هدوء الحالة وجار استمرارية المتابعة".

ليبيا

وفي ليبيا، أكدت وكالة الأنباء الرسمية عبر موقعها الإلكتروني أن: "زلزالاً قوياً بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب صباح اليوم الخميس جزيرة كريت اليونانية، وشعر به السكان في مصر وليبيا".

ونبهت الوكالة أن "سكان ليبيا، وخاصة في مدن المنطقة الشرقية مثل بنغازي ودرنة والبيضاء، شعروا بالهزة بوضوح".

لبنان

كما تحدثت تقارير صحفية لبنانية عن شعور سكان عدد من المناطق اللّبنانيّة، ولا سيما الساحلية، بهزّة أرضيّة خفيفة نتيجة تردّدات الزلزال، فيما لم يصدر تأكيد رسمي بشأن تلك الأنباء.

وكان معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية، أعلن اليوم الخميس، وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية، مشيراً إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 79 كيلومتراً شمال شرقي الجزيرة، وعلى عمق 40 كيلومتراً.

وقالت إدارة الإطفاء اليونانية إنها لم تتلقَّ أي طلبات للمساعدة حتى الآن، فيما لم ترد تقارير بوقوع أي أضرار كبيرة في الممتلكات.

وشعر السكان المحليون والسياح بالجزيرة، بالهزة جراء الزلزال الذي وقع قبالة مدينة هيراكليون الساعة 06:19 صباحاً بالتوقيت المحلي (03:19 ت.غ).

والأسبوع الماضي، ضرب زلزال بشدة 6.3 درجة جزيرة كريت، وامتد تأثيره إلى بضع دول.