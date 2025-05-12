جاء ذلك بحسب بيان مشترك صدر في جنيف، الاثنين، التي تستضيف أولى المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين.

ووفق البيان، قررت الولايات المتحدة خفض الرسوم الجمركية على البضائع الصينية من 145% إلى 30% لمدة 90 يوماً.

وفي المقابل، قررت الصين خفض الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية من 125% إلى 10% لمدة 90 يوماً.

وذكر الإعلان أن الصين والولايات المتحدة قررتا أيضاً إنشاء آلية لمواصلة المفاوضات بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

واجتماعات جنيف هي أول لقاءات مباشرة بين كبار المسؤولين الاقتصاديين الأمريكيين والصينيين منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى السلطة وإطلاقه حملة رسوم جمركية عالمية وفرضه رسوماً جمركية كبيرة بشكل خاص على الصين.

ومنذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، رفع ترمب الرسوم الجمركية التي يدفعها المستوردون الأمريكيون على البضائع الصينية إلى 145%، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها على عديد من السلع الصينية خلال ولايته الأولى والرسوم التي فرضتها إدارة بايدن.

وردّت الصين بفرض قيود على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة، وهي عناصر حيوية لمصنّعي الأسلحة والسلع الاستهلاكية الإلكترونية في الولايات المتحدة، ورفعت الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125%.

وأدى الخلاف المتعلق بالرسوم الجمركية إلى توقف حركة التجارة الثنائية التي تبلغ قيمتها نحو 600 مليار دولار، مما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد، وأثار مخاوف من الركود التضخمي، وأدى إلى تسريح بعض الموظفين.

وتترقب الأسواق المالية بوادر انفراج في الحرب التجارية، وارتفعت العقود الآجلة لأسهم وول ستريت، وعزز الدولار قوّته مقابل عملات الملاذ الآمن الأخرى اليوم، إذ عززت المحادثات الآمال في تجنب ركود عالمي.



