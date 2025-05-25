وأدان المكتب في بيانٍ استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، معبراً عن إدانته الشديدة لهذه الجرائم.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد أبو وردة، مدير وكالة برق غزة الإخبارية، وعدد من أفراد أسرته. كما قُتل منذ فجر الأحد 19 فلسطينياً على الأقل في قصف متفرق على مناطق مختلفة من القطاع، عقب يومٍ شهدَ مقتل 50 فلسطينياً.

وَدَعَت الحكومة في غزة الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وجميع المؤسسات الصحفية حول العالم، إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الإعلاميين في القطاع. وحمّلت الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في ما وصفته بـ"جريمة الإبادة"، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختصة بالعمل الصحفي والإعلامي بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في المحاكم الدولية، والعمل على ردع الاحتلال. كما دعت إلى ممارسة ضغوط جدية لوقف الإبادة وحماية الصحفيين والإعلاميين في غزة.

وتشن إسرائيل، بدعم أمريكي كامل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة في غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 176 ألف فلسطيني، بينهم غالبية من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء الحرب، رغم اتهامه رسمياً بارتكاب جرائم حرب وإبادة، استجابة لضغوط جناح يميني متطرف في ائتلافه الحكومي.