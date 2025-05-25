الحرب على غزة
1 دقيقة قراءة
آخرهم حسان أبو وردة.. ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة إلى 220
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الأحد إنّ عدد الصحفيين الشهداء في القطاع ارتفع إلى 220، بعد استشهاد الصحفي حسان مجدي أبو وردة جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منزله في منطقة جباليا النزلة.
آخرهم حسان أبو وردة.. ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة إلى 220
تشييع جنازة صحفي قتله الاحتلال الإسرائيلي في غزة / Reuters
25 مايو 2025

وأدان المكتب في بيانٍ استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، معبراً عن إدانته الشديدة لهذه الجرائم.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد أبو وردة، مدير وكالة برق غزة الإخبارية، وعدد من أفراد أسرته. كما قُتل منذ فجر الأحد 19 فلسطينياً على الأقل في قصف متفرق على مناطق مختلفة من القطاع، عقب يومٍ شهدَ مقتل 50 فلسطينياً.

وَدَعَت الحكومة في غزة الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وجميع المؤسسات الصحفية حول العالم، إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الإعلاميين في القطاع. وحمّلت الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في ما وصفته بـ"جريمة الإبادة"، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختصة بالعمل الصحفي والإعلامي بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في المحاكم الدولية، والعمل على ردع الاحتلال. كما دعت إلى ممارسة ضغوط جدية لوقف الإبادة وحماية الصحفيين والإعلاميين في غزة.

وتشن إسرائيل، بدعم أمريكي كامل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة في غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 176 ألف فلسطيني، بينهم غالبية من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء الحرب، رغم اتهامه رسمياً بارتكاب جرائم حرب وإبادة، استجابة لضغوط جناح يميني متطرف في ائتلافه الحكومي.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us