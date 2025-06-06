الحرب على غزة
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آخرهم أحمد قلجة.. المكتب الإعلامي بغزة يعلن استشهاد 226 صحفياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، يوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا إلى 226 منذ بدء حرب الإبادة على القطاع وذلك بعد وفاة الصحفي أحمد قلجة متأثراً بجروح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي يوم الخميس.
آخرهم أحمد قلجة.. المكتب الإعلامي بغزة يعلن استشهاد 226 صحفياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع
جنازة الصحفي الفلسطيني حسن إصليح، الذي استشهد في غارة إسرائيلية ليلية على مستشفى ناصر / AP
6 يونيو 2025

وأوضح المكتب في بيان أن الصحفي أحمد قلجة، الذي كان يعمل مصوراً مع قناة "التليفزيون العربي"، فارق الحياة بعد إصابته في غارة استهدفت ساحة المستشفى المعمداني بمدينة غزة. وكان مصدر طبي قد صرح لوكالة الأناضول في وقت سابق أن قلجة خضع لعملية إنعاش، إلا أن حالته بقيت حرجة للغاية.

وأكد البيان أن استهداف الصحفيين يجري بشكل "ممنهج"، وأدان ما وصفه بعمليات "القتل والاغتيال المتعمد" التي تنفذها القوات الإسرائيلية بحق الإعلاميين الفلسطينيين.

ودعا المكتب الإعلامي الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، والمؤسسات الإعلامية في مختلف أنحاء العالم، إلى إدانة ما سماها "الجرائم المستمرة ضد الصحفيين في غزة".

وخلفت الإبادة في غزة أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.

مصدر:TRT ARABI
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