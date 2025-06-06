وأوضح المكتب في بيان أن الصحفي أحمد قلجة، الذي كان يعمل مصوراً مع قناة "التليفزيون العربي"، فارق الحياة بعد إصابته في غارة استهدفت ساحة المستشفى المعمداني بمدينة غزة. وكان مصدر طبي قد صرح لوكالة الأناضول في وقت سابق أن قلجة خضع لعملية إنعاش، إلا أن حالته بقيت حرجة للغاية.

وأكد البيان أن استهداف الصحفيين يجري بشكل "ممنهج"، وأدان ما وصفه بعمليات "القتل والاغتيال المتعمد" التي تنفذها القوات الإسرائيلية بحق الإعلاميين الفلسطينيين.

ودعا المكتب الإعلامي الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، والمؤسسات الإعلامية في مختلف أنحاء العالم، إلى إدانة ما سماها "الجرائم المستمرة ضد الصحفيين في غزة".

وخلفت الإبادة في غزة أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.