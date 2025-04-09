وجاء في خبر عاجل مقتضب لقناة "المسيرة" التابعة للحوثيين: "ارتفاع ضحايا مجزرة العدو الأمريكي بحق الحي السكني، في مديرية الحوك، بمحافظة الحديدة، إلى 13 قتيلاً معظمهم نساء وأطفال"، دون تفاصيل.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي ارتفاع عدد قتلى الغارات الأمريكية على مدينة أمين مقبل إلى 12، بالإضافة إلى 16 جريحاً.

كما أعلنت الجماعة، مساء الأربعاء، ارتفاع قتلى الغارات الأمريكية على العاصمة صنعاء إلى 3 مدنيين. وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين: "عدوان أمريكي يستهدف بـ4 غارات منطقة رجام، في مديرية بني حشيش بصنعاء".

وأضافت أن الطيران الأمريكي شن غارات أخرى (لم تذكر عددها) على منطقة النهدين، في مديرية السبعين، وسط صنعاء، دون توضيح الأهداف التي طالتها الغارات. فيما أفادت وزارة الصحة بحكومة الحوثيين، عبر بيان، أن الغارات الأمريكية على منطقة النهدين أدت إلى مقتل مدنيين اثنين وجرح آخر، وفق حصيلة أولية، قبل أن تعلن لاحقاً ارتفاع حصيلة القتلى إلى 3 مدنيين.

وأضافت القناة الحوثية أن طيراناً أمريكياً شن غارات مسائية على جزيرة كمران في محافظة الحديدة (غرب)، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

ويأتي ذلك بعد 10 غارات شنها الطيران الأمريكي صباح الأربعاء، على جبل نقم شرق صنعاء، وفق قناة "المسيرة".

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي رُصدت مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى إلى مقتل 116 مدنيين وإصابة 223 آخرين، بينهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

وتأتي الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترمب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً". غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

​​​​​​​وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​​​​​​​