جاء ذلك في بيان نشره على قناته في تطبيق "تليغرام"، اليوم الأحد، تعليقاً على اقتراح بوتين استئناف المفاوضات في إسطنبول يوم 15 مايو/أيار الجاري.

وذكر زيلينسكي أن بلاده تعرض على روسيا إعلان وقف إطلاق نار كامل ودائم اعتباراً من غد الاثنين. وقال: "نحن نتوقع تحقيق وقف إطلاق نار كامل ودائم اعتباراً من الغد لتهيئة الأرضية اللازمة للدبلوماسية".

وأضاف: "سأنتظر بوتين في تركيا يوم الخميس (15 مايو)، شخصياً. وآمل هذه المرة أن لا يبحث الروس عن أعذار".

وخلال مؤتمر صحفي، السبت، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استئناف المحادثات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة الخميس المقبل في إسطنبول، بعد توقفها عام 2022.

وقالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، في بيان، الأحد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم دعمه الكامل لمبادرة نظيره الروسي بوتين، بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول.

فيما ذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية عبر بيان، الأحد، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعرب لنظيره الروسي، عن استعداد تركيا لاستضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا.

يشار إلى أنه في مارس/آذار 2022، استضافت إسطنبول عدة جولات من المباحثات بين وفود روسية وأوكرانية للتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب.

ووقعت اتفاقية بين البلدين بوساطة تركيا والأمم المتحدة لشحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بإسطنبول في يوليو/تموز 2022، للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ومددت الاتفاقية 3 مرات قبل أن تعلق موسكو العمل بها في 17 يوليو/تموز 2023.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.