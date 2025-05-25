جاء ذلك وفقاً لبيان صادر، الأحد، عن فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في أوستن، وهو منظمة أمريكية تدافع عن الحقوق المدنية للمسلمين.

وأوضح كير في بيانه إن 3 مراكز دينية تعرضت لهجمات "بغيضة"، ودعا السلطات المحلية إلى التحرك لكشف المتورطين فيها.

كما طالب بتعزيز التدابير الأمنية في المواقع الثلاثة المستهدفة، مبيناً أن هذه الهجمات "تحمل طابع الكراهية".

وقالت مسؤولة كير في أوستن شيماء زيان، إن الهجمات على المراكز الثلاثة وقعت في الوقت نفسه، ما يشير إلى أن الحوادث كانت منظمة ومتعمدة.

وأضافت أن "مسجد نويسيس على وجه الخصوص يعد مركزاً روحياً وثقافياً لطلاب جامعة تكساس في أوستن".