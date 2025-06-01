وأوضح فيدوروف، عبر منشور على تطبيق تليغرام، أن الهجمات أسفرت عن أضرار لحقت ببنى تحتية حيوية، إضافة إلى تدمير جزئي لمبنى إداري، دون أن يحدد طبيعة المنشآت المستهدفة.

وأشار فيدوروف إلى اندلاع حريق في موقع الهجوم، وإصابة امرأة بجروح، مضيفاً أن ما لا يقل عن سبع طائرات مسيرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع شاركت في الضربة، التي طالت كذلك منازل سكنية. كما وردت تقارير عن إطلاق مكثف للطائرات المسيّرة والصواريخ من مناطق جيتومير وتشيركاسي والعاصمة كييف، لكن لم يتسنّ التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، صباح الأحد، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تعمل على التصدي لهجوم جوي روسي استهدف العاصمة.

وفي التطورات العسكرية، أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان نُشر على صفحتها بموقع "فيسبوك" ونقلته وكالة "يوكرينفورم"، بأن إجمالي خسائر القوات الروسية منذ 24 فبراير/شباط 2022، ارتفع إلى نحو 988560 جندياً، بينهم 1230 قتيلاً وجريحاً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر البيان أن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 10872 دبابة، و22656 مركبة قتالية مدرعة، و28527 نظام مدفعية، إضافة إلى 1401 راجمة صواريخ متعددة، و1173 نظام دفاع جوي. كما تم إسقاط 372 طائرة حربية، و336 مروحية، و38366 طائرة مسيّرة، و3268 صاروخ كروز، إلى جانب تدمير 28 سفينة، وغواصة واحدة، و50325 مركبة وخزان وقود، و3903 وحدات من المعدات الخاصة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.