تركيا
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العراق يؤكد أن إعلان PKK الإرهابي حل نفسه سيعود بالسلام على تركيا والمنطقة
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن إعلان تنظيم PKK الإرهابي حل نفسه وإلقاءه السلاح، سيسهم في إحلال السلام في تركيا والمنطقة برمتها.
العراق يؤكد أن إعلان PKK الإرهابي حل نفسه سيعود بالسلام على تركيا والمنطقة
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في المؤتمر الصحفي / AA
14 مايو 2025

وأضاف حسين، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد قبيل انعقاد القمة العربية، اليوم الأربعاء، أن العراق يرحب بقرار PKK الإرهابي حل نفسه وإلقاء السلاح.

وأفاد بأنه سيكون هناك تعاون بين بغداد وأنقرة وأربيل للتعامل مع قرار "PKK" الإرهابي.

كان تنظيم PKK الإرهابي قد أعلن، الاثنين، حلَّ نفسه وإلقاء سلاحه، تماشياً مع دعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في تركيا، في نهاية فبراير/شباط الماضي، استجابةً لمبادرة تاريخية أطلقها رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، من أجل الوصول إلى الهدف الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المتمثل في "تركيا خالية من الإرهاب".

وبدأ وزراء خارجية عرب، الأربعاء، التوافد إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ34، المقرر انعقادها في 17 مايو/أيار الجاري.

وتستعد بغداد لاستضافة القمة وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل سوريا والسودان.

مصدر:TRT ARABI
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