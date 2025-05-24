تركيا
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أمينة أردوغان تحضر فاعليات مهرجان الرياضات التقليدية بإسطنبول
زارت السيدة الأولى التركية أمينة أردوغان، اليوم السبت، مهرجان الرياضات التقليدية المقام في إسطنبول. وشاهدت بصحبة الرئيس رجب طيب أردوغان، ألعاباً محلية في خيمة "عالمنا بيتنا المشترك" التابعة لمنظمة "صفر نفايات" التركية، والتقطت صوراً مع المواطنين.
أمينة أردوغان تحضر فاعليات مهرجان الرياضات التقليدية بإسطنبول
عقيلة الرئيس التركي تحضر فعاليات مهرجان الرياضات التقليدية بإسطنبول / AA
24 مايو 2025

وأعربت السيدة أردوغان في منشور على منصة إكس عن سرورها بزيارة المهرجان، إذ تتلاقى التقاليد والرياضة والروابط الأسرية.

وقالت: "زرنا خيمة الأسرة، التي أُنشئت لأول مرة بهدف إيصال رسالة مفادها، التقاليد تبدأ من الأسرة".

وأضافت: "يسرّني أن أرى الأسر ترافق أطفالها في الأنشطة الثقافية هنا".

وتقام فاعليات المهرجان الذي تعد فيه وكالة الأناضول شريكاً إعلامياً عالمياً، على أرض مطار أتاتورك في إسطنبول.

ويحظى المهرجان الذي انطلقت فاعلياته، الخميس، بإقبال كبير من الزوار، إذ تلقى الرياضات التقليدية والحرف واليدوية والمأكولات والأداء المسرحي، وغيرها من الأنشطة الثقافية، اهتماماً واسعاً.

وتشارك 35 دولة في المهرجان الثقافي للرياضات التقليدية، بنسخته السابعة، وتُختتم فاعلياته الأحد.

مصدر:TRT Arabi
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