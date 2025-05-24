وأعربت السيدة أردوغان في منشور على منصة إكس عن سرورها بزيارة المهرجان، إذ تتلاقى التقاليد والرياضة والروابط الأسرية.

وقالت: "زرنا خيمة الأسرة، التي أُنشئت لأول مرة بهدف إيصال رسالة مفادها، التقاليد تبدأ من الأسرة".

وأضافت: "يسرّني أن أرى الأسر ترافق أطفالها في الأنشطة الثقافية هنا".

وتقام فاعليات المهرجان الذي تعد فيه وكالة الأناضول شريكاً إعلامياً عالمياً، على أرض مطار أتاتورك في إسطنبول.

ويحظى المهرجان الذي انطلقت فاعلياته، الخميس، بإقبال كبير من الزوار، إذ تلقى الرياضات التقليدية والحرف واليدوية والمأكولات والأداء المسرحي، وغيرها من الأنشطة الثقافية، اهتماماً واسعاً.

وتشارك 35 دولة في المهرجان الثقافي للرياضات التقليدية، بنسخته السابعة، وتُختتم فاعلياته الأحد.