سياسة
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بوتين يزور كورسك الحدودية لأول مرة بعد خروج القوات الأوكرانية منها
زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، مقاطعة كورسك غربي البلاد، حيث التقى مسؤولين محليين وأجرى عدة لقاءات.
بوتين يزور كورسك الحدودية لأول مرة بعد خروج القوات الأوكرانية منها
بوتين يجري جولة تفقدية بمحطة كورسك-2 للطاقة النووية / Reuters
منذ 3 ساعات

وقالت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان اليوم الأربعاء إنّ بوتين زار كورسك على الحدود مع أوكرانيا أمس الثلاثاء.

وأضاف البيان أن الرئيس الروسي التقى خلال جولته القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك ألكسندر خينشتاين، كما عقد اجتماعاً مع رؤساء بلديات المقاطعة، وزار محطة كورسك-2 للطاقة النووية التي يجري إنشاؤها.

وأشار بوتين خلال إلى أن "الوضع في المناطق الحدودية لكورسك لا يزال صعباً رغم تحريرها من العدوّ".

وفي أبريل/نيسان الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية إخراج القوات الأوكرانية من مقاطعة كورسك الحدودية، وأشارت إلى أن عمليات التمشيط لا تزال جارية، فيما بدأت عمليات إزالة الألغام، وتقديم المساعدة للسلطات في المدينة من أجل استعادة الحياة الطبيعية.

وكانت القوات الأوكرانية، في أغسطس/آب 2024، قد توغلت بشكل مفاجئ في منطقة كورسك، في أكبر هجوم عبر الحدود تشنه قوات كييف منذ بدء الحرب قبل أكثر من عامين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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