وكان مجمع الكرادلة الذي اجتمع في كنيسة سيستينا، قد فشل أمس الأربعاء، في انتخاب البابا الجديد الـ267، خلفاً للبابا فرنسيس.

وبدأت اليوم الخميس عملية التصويت بمشاركة 133 كاردينالاً ممن هم تحت سن الـ80 عاماً، في تمام الساعة 09:15 بتوقيت إيطاليا (2 ت.غ).

وسيجري مجمع الكرادلة جلستي تصويت صباحاً، ومثلهما مساء لغاية التوافق على البابا الجديد بأغلبية الثلثين.

وفي حال انتُخب البابا الجديد خلال إحدى جولات التصويت، فسيرتفع دخان أبيض من مدخنة كنيسة سيستينا، وخلال ساعة واحدة بعد ذلك سيجري تقديمه للعالم من الشرفة الكبرى لكاتدرائية القديس بطرس.

أما إذا لم يُنتخب البابا، فسيصعد دخان أسود من المدخنة كما حدث بالأمس، إذ من المتوقع صدور إشارة الدخان مرتين خلال اليوم.