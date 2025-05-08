سياسة
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بعد إخفاق الجلسة الأولى.. مجمع الكرادلة يجتمع مجدداً لاختيار بابا الفاتيكان الجديد
استأنف الكرادلة، اليوم الخميس، عملية التصويت لاختيار البابا الجديد للكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان، خلفاً للبابا فرنسيس الذي توفي في 21 أبريل/نيسان الماضي.
بعد إخفاق الجلسة الأولى.. مجمع الكرادلة يجتمع مجدداً لاختيار بابا الفاتيكان الجديد
الكرادلة يستأنفون التصويت لاختيار بابا جديد للفاتيكان / Reuters
8 مايو 2025

وكان مجمع الكرادلة الذي اجتمع في كنيسة سيستينا، قد فشل أمس الأربعاء، في انتخاب البابا الجديد الـ267، خلفاً للبابا فرنسيس.

وبدأت اليوم الخميس عملية التصويت بمشاركة 133 كاردينالاً ممن هم تحت سن الـ80 عاماً، في تمام الساعة 09:15 بتوقيت إيطاليا (2 ت.غ).

وسيجري مجمع الكرادلة جلستي تصويت صباحاً، ومثلهما مساء لغاية التوافق على البابا الجديد بأغلبية الثلثين.

وفي حال انتُخب البابا الجديد خلال إحدى جولات التصويت، فسيرتفع دخان أبيض من مدخنة كنيسة سيستينا، وخلال ساعة واحدة بعد ذلك سيجري تقديمه للعالم من الشرفة الكبرى لكاتدرائية القديس بطرس.

أما إذا لم يُنتخب البابا، فسيصعد دخان أسود من المدخنة كما حدث بالأمس، إذ من المتوقع صدور إشارة الدخان مرتين خلال اليوم.

مصدر:TRT Arabi
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