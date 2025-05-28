وشهد حفل الافتتاح تقديم مفاتيح رمزية للمطار إلى أردوغان وعلييف، كما تلقى الرئيسان معلومات من المسؤولين عن تفاصيل المبنى.

كما عقد الرئيسان اجتماعاً ثنائياً داخل المطار، وتفقد أردوغان وعلييف مشروع الطريق السريع الواصل بين مدينتي كلبجر ولاتشين في قره باغ.

ووصل أردوغان إلى لاتشين صباح الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في احتفالات ذكرى يوم استقلال أذربيجان الموافق 28 مايو/أيار من كل عام.

وستشهد الزيارة عقد الاجتماع الثاني للقمة الثلاثية بين تركيا وأذربيجان وباكستان، بحضور أردوغان وعلييف ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني الأذربيجاني برئاسة محمد أمين رسول زادة، أعلن استقلال أذربيجان خلال اجتماعه بالعاصمة الجورجية تبليسي في 28 مايو/أيار 1918، وباتت أول دولة ديمقراطية في الشرق المسلم.