تركيا
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أردوغان وعلييف يشاركان في الافتتاح الرسمي لمطار لاتشين الدولي بأذربيجان
شارك الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأربعاء، في افتتاح مطار لاتشين الدولي بإقليم قره باغ جنوب غربي أذربيجان.
أردوغان وعلييف يشاركان في الافتتاح الرسمي لمطار لاتشين الدولي بأذربيجان
شهد حفل الافتتاح تقديم مفاتيح رمزية للمطار إلى أردوغان وعلييف / AA
28 مايو 2025

وشهد حفل الافتتاح تقديم مفاتيح رمزية للمطار إلى أردوغان وعلييف، كما تلقى الرئيسان معلومات من المسؤولين عن تفاصيل المبنى.

كما عقد الرئيسان اجتماعاً ثنائياً داخل المطار، وتفقد أردوغان وعلييف مشروع الطريق السريع الواصل بين مدينتي كلبجر ولاتشين في قره باغ.

ووصل أردوغان إلى لاتشين صباح الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في احتفالات ذكرى يوم استقلال أذربيجان الموافق 28 مايو/أيار من كل عام.

وستشهد الزيارة عقد الاجتماع الثاني للقمة الثلاثية بين تركيا وأذربيجان وباكستان، بحضور أردوغان وعلييف ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني الأذربيجاني برئاسة محمد أمين رسول زادة، أعلن استقلال أذربيجان خلال اجتماعه بالعاصمة الجورجية تبليسي في 28 مايو/أيار 1918، وباتت أول دولة ديمقراطية في الشرق المسلم.

مصدر:TRT Arabi
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