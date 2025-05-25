وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه جرى خلال اللقاء الاتفاق على رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار، بحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان أنه سيبذل الجهد لتطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وخاصة في مجالات الطاقة والنقل والدفاع، مشدداً كذلك على أن من مصلحة البلدين زيادة التعاون في مجال التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم التكنولوجي في مكافحة الإرهاب.

وبيّن الرئيس التركي أن خط قطار “إسطنبول-طهران-إسلام آباد” يجب أن يكون فعالاً، وكذلك الخطوات الملموسة التي سيجري اتخاذها في مجال التعليم ستساهم في رفع مستوى العلاقات.

وقال إنه يتابع بتقدير موقف باكستان تجاه القضية الفلسطينية، وإن تركيا تبذل جهوداً لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة في أقرب وقت ممكن.

حضر الاجتماع إلى جانب الرئيس التركي وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ومستشار الرئيس التركي عاكف شغطاي قلتش، وقائد القوات البرية سلجوق بيرقدار أوغلو.