سياسة
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الأمم المتحدة: مخاوف من مصرع نحو 427 من الروهينغا في حادثي غرق قبالة ميانمار
أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الجمعة، عن مخاوفها من مصرع نحو 427 من الروهينغا هذا الشهر، إثر حادثي غرق لقاربين في البحر، في أثناء محاولتهما الفرار من ميانمار ومخيمات اللجوء في بنغلاديش.
الأمم المتحدة: مخاوف من مصرع نحو 427 من الروهينغا في حادثي غرق قبالة ميانمار
مخاوف من مصرع أكثر من 400 من الروهينجا في حادثي غرق قبالة ميانمار (أرشيفية) / Reuters
24 مايو 2025

وقالت المفوضية في تقرير إنها جمعت تقارير من أُسَر الضحايا ومصادر أخرى موثوقة بشأن الحادثين اللذين وقعا في مايو/أيار قبالة سواحل ميانمار، مشيرة إلى أن التفاصيل لا تزال غير مكتملة، إلا أن المعلومات المتاحة كافية لتأكيد وقوع المأساتين.

ويعيش نحو مليون من الروهينغا، غالبيتهم من المسلمين، في مخيمات مزدحمة ببنغلاديش بعد الفرار من ميانمار. ويشمل هؤلاء نحو 740 ألف شخص فروا من "حملة تطهير" وحشية في عام 2017 نفذتها قوات الأمن في ميانمار، وُجهت خلالها اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة، من بينها الاغتصاب والقتل الجماعي.

ووفق المفوضية، فإنّ القارب الأول غادر من مخيم اللاجئين في كوكس بازار، متجهاً إلى ولاية راخين في ميانمار لجلب مزيد من اللاجئين، إلا أنه غرق في 9 مايو/أيار، ولم ينجُ سوى 66 شخصاً من أصل 267 كانوا على متنه.

وفي اليوم التالي، تعرّض قارب آخر كان يحمل 247 شخصاً لحادث مماثل، ولم ينجُ منه سوى 21 راكباً فقط، بحسب ما أفادت به الوكالة التي تتخذ من جنيف مقراً لها.

وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش: "لقد وردت إلينا تقارير متفرقة وكان من الصعب للغاية تأكيد ما جرى، لكن هناك مخاوف حقيقية من أن هذا العدد الكبير من الأشخاص قد فقدوا حياتهم في البحر".

مصدر:TRT Arabi
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