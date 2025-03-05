سياسة
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خروقات متواصلة.. مُسيّرة إسرائيلية تقصف سيارة جنوب لبنان وأخرى تلقي قنبلة صوتية
استهدفت مسيرة إسرائيلية اليوم الأربعاء، سيارة مدنية جنوبي لبنان، فيما ألقت مسيّرة أخرى قنبلة صوتية في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
خروقات متواصلة.. مُسيّرة إسرائيلية تقصف سيارة جنوب لبنان وأخرى تلقي قنبلة صوتية
#LOE11 : حرب إسرائيل - حماس / Archivo AFP
5 مارس 2025

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن مسيَّرة إسرائيلية قصفت سيارة عند رأس الناقورة بقضاء صور جنوبي البلاد، مشيرة إلى توجه فريق من الدفاع المدني إلى المنطقة، دون معلومات عن المستهدف بالعملية وما إذا خلفت ضحايا.​​​​​​​

وصباح اليوم الأربعاء، قالت الوكالة اللبنانية: "ألقت مسيّرة معادية (إسرائيلية) قنبلة صوتية في اتجاه مواطن على الطريق المؤدية من تل النحاس إلى كفركلا" بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية.

كما أفادت بـ"تحليق مسيّرة معادية على علو منخفض جداً فوق (مناطق) سهل مرجعيون والقليعة وبرج الملوك والخيام".

أما في قضاء صور في المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، فـ"حلقت طائرة مسيّرة معادية على علو منخفض في أجواء بلدة الناقورة"، وفق الوكالة.

وارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 1036 خرقاً لاتفاق وقف النار، ما خلّف 82 قتيلاً و279 جريحاً على الأقل، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في كلمته بالقمة العربية الطارئة بشأن فلسطين في القاهرة أمس الثلاثاء، أن بلده لن يتخلى عن أرضه التي تحتلها إسرائيل، ولن يترك أسراه في السجون الإسرائيلية.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أنهى سريان اتفاق لوقف إطلاق النار قصفاً متبادلاً بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على لبنان 4 آلاف و114 قتيلاً و16 ألفاً و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وتنصّلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي كما نص الاتفاق، إذ نفذت انسحاباً جزئياً وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية.

مصدر:TRT Arabi
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