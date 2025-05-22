جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الأمن القومي، عقب انتهاء الاجتماع الذي جرى، الخميس، في المجمع الرئاسي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف البيان أنه جرى تقييم الخطوات المتخَذة نحو تحقيق هدف "تركيا خالية من الإرهاب" والتطورات الأخيرة، و"تأكيد متابعة كل مرحلة من مراحل إزالة الإرهاب بشكل دائم من بلادنا، وتعزيز وحدة وتضامن أمتنا".

وأوضح أن الاجتماع ناقش التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السورية، وأكد أن الدعم القوي المقدم لجهود الإدارة السورية لضمان الاستقرار في جميع أنحاء البلاد سوف يستمر، معرباً عن الارتياح للاتجاه نحو رفع العقوبات الدولية التي تستهدف الشعب السوري.

وأكد المجلس أهمية القضاء على المحاولات التي من شأنها المساس بسيادة سوريا وسلامة أراضيها وبنيتها التحتية ووحدتها السياسية.

وأشار إلى أن "إسرائيل التي تواصل الإبادة الجماعية والاحتلال في غزة، وهجماتها الممنهجة وطموحاتها التوسعية ضد فلسطين، وكذلك سوريا ولبنان واليمن، تعمل على تعطيل جهود السلام في الشرق الأوسط".

وشدد المجلس على ضرورة وفاء الأطراف الدولية بمسؤولياتها في القضاء على المخاطر الناجمة عن السياسات الإسرائيلية.

وأشار إلى الوصول إلى مرحلة حساسة لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية؛ مؤكداً أن تركيا التي بادرت إلى تحقيق السلام الدائم والعادل، ستواصل المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار العالميَّين من خلال دبلوماسية السلام وأنشطة الوساطة.