وأوضح المكتب الإعلامي للشركة التركية في بيان، أنه جرى إلغاء الرحلات المقررة إلى برلين وهامبورغ وهانوفر ودوسلدورف وفرانكفورت وكولن ولايبزيغ وبريمن وميونيخ بشكل متبادل.

وأضاف البيان أن سبب الإلغاء نقص الخدمات الأرضية في المطارات المذكورة نتيجة الإضراب.

وطلبت الشركة من مسافريها تفقّد وضع رحلاتهم والمواعيد الجديدة عبر الموقع الرسمي لشركة الخطوط الجوية التركية على الإنترنت.

وكان عمال 13 مطاراً كبيراً في ألمانيا أعلنوا سابقاً عزمهم تنظيم إضراب لمدة 24 ساعة في 10 مارس/آذار.

وتطالب "النقابة المتحدة لقطاع الخدمات" في ألمانيا برفع أجور عمال الخدمات الأرضية بنسبة 8%، وبدل إضافي لا يقل عن 350 يورو شهرياً، وثلاثة أيام إجازة إضافية، إلا أن الطلبات قوبلت بالرفض باعتبارها غير قابلة للتمويل.

ومن المنتظر أن تجري المفاوضات بين النقابة وأصحاب العمل في مدينة بوتسدام خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس/آذار الحالي.