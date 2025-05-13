ووصلت المجموعة إلى مطار واشنطن دالاس الدولي، بعد رحلة استغرقت 19 ساعة. وكانوا يحملون لدى وصولهم أعلاماً أمريكية، وفي استقبالهم عدد من المسؤولين الأمريكيين.

وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو: "أريدكم جميعاً أن تدركوا أنكم مُرحّب بكم هنا حقاً وأننا نحترم ما واجهتموه خلال السنوات القليلة الماضية".

وغادرت المجموعة بعد ذلك واشنطن، على متن رحلات أخرى إلى وجهات أمريكية مختلفة.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، قال ترمب إنه يعترف بهم باعتبارهم لاجئين بسبب ما يحدث ضدهم من "إبادة جماعية"، حسب تعبيره.

وردّاً على ذلك، قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، خلال كلمته في جلسة رئاسية ضمن منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة المنعقد في أبيدجان بساحل العاج أمس الاثنين، إن المجموعة التي اختارت الهجرة إلى الولايات المتحدة لا يمكن تصنيفهم لاجئين، مؤكداً أنهم يغادرون البلاد بإرادتهم الحرة بسبب رفضهم التغييرات التي تشهدها البلاد بعد انتهاء عصر الفصل العنصري.

ويشكّل البيض أكثر من 8% من سكان جنوب إفريقيا، البالغ عددهم 63 مليون نسمة. وتتكون أغلبيتهم من المجموعة العرقية “الأفريكانية”، وهم من نسل المزارعين الهولنديين الذين وصلوا منذ قرون خلال الحقبة الاستعمارية.

وفي فبراير/شباط الماضي، أصدر ترمب أمراً تنفيذياً بإنهاء المساعدات لجنوب إفريقيا، واقترح ترمب منح حالة اللجوء لـ"المزارعين البيض من جنوب إفريقيا"، مدعياً أن حكومتها عاملتهم بشكل سيئ.